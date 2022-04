Gemelli nel caos e Scorpione in difficoltà economiche prima di Pasqua mentre 2 segni diversi dai soliti Ariete e Toro potrebbero nuotare nell’oro

Avevamo anticipato che i giorni prima di Pasqua e tutti quelli successivi avrebbero delineato uno strano scenario astrale. Con alcuni segni assolutamente protagonisti, baciati dalla fortuna e dal successo. Altri, avvolti invece nella mediocrità assoluta, con all’orizzonte anche tante difficoltà e altrettante incomprensioni familiari. Andremo a occuparci infatti di parecchi segni nell’articolo odierno, proprio per chiarire ai nostri Lettori questo quadro astrale abbastanza anomalo.

Per i Gemelli e lo Scorpione è meglio non rischiare nulla

Mentre i Gemelli saranno in preda a una grande confusione amorosa, lo Scorpione dovrà guardarsi dalle uscite finanziarie. Per i nati dal 21 maggio al 21 giugno le difficoltà matrimoniali sarebbero abbastanza preoccupanti. Tensioni e poca chiarezza nel “ménage” familiare che potrebbero influenzare negativamente anche la sfera lavorativa. I nati sotto il segno dello Scorpione, in pieno conflitto amoroso, dovranno invece stare particolarmente attenti a tutto ciò che riguarda il denaro. C’è molta incertezza nell’aria e questo è il classico momento in cui si guadagna non investendo.

La Luna e Mercurio potrebbero essere gli alleati perfetti, con un carico di buone notizie in arrivo per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Potrebbe essere davvero una Pasqua da ricordare, anche grazie a uno spiccato senso di maturità che porterà questo segno a superare le incertezze in amore. Buone nuove in arrivo anche per la Bilancia, che, nonostante un budget familiare non esaltante, riuscirà a far quadrare i conti alla grande. Occhio che i single potranno trovarsi alla porta delle vecchie fiamme con le quali ricominciare una passione incandescente. Per gli sposi, attenzione, invece a qualche rancore di troppo, da smussare prima che diventi un problema.

Eccoli sempre loro 2 a menare le danze

Gemelli nel caos e Scorpione in difficoltà economiche, mentre Ariete e Toro avranno l’oro come colore preferito. Ma, mentre l’Ariete non dovrà faticare per raccogliere qualsiasi cosa stia seminando, per il Toro, la situazione è diversa. Le stelle aiuteranno i Tori più audaci e, soprattutto quelli con più energia e idee. Per l’Ariete sono in arrivo anche delle ottime novità professionali. Per il Toro, sta arrivando Venere a riportare calma in acque amorose prima agitate.

