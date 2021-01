Il gelo alle clementine è un dolce siciliano, delicato e leggero che viene consumato anche per concludere un pranzo.

È un dolce fresco, ma non ghiacciato e che profuma di agrumi, in questo caso è fatto con le clementine ma lo si può variare con i mandarini e le arance.

È una morbida gelatina, ottenuta solo dalla clementina e dallo zucchero, addensati da amido di mais, oppure di grano.

La ricetta del gelo alle clementine con golose gocce di cioccolato, è una ricetta poco conosciuta in Italia, sia per la tipologia di dessert che per l’utilizzo delle clementine. Vediamo quindi di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ecco come realizzare il gelo alle clementine con golose gocce di cioccolato

Ingredienti per quattro persone

a) 6 clementine;

b) 85 g. di amido di mais o di grano;

c) 250 g. di zucchero semolato;

d) gocce di cioccolato fondente;

e) menta fresca.

Procedimento

Aiutandosi con un coltello, tagliare sulla sommità della clementina un po’ di scorza e metterla da parte con tutte le foglie, se ci sono.

Con il coltello, svuotare la clementina, togliendo tutta la polpa, facendo attenzione a non rompere la buccia. Mettere tutta la polpa in un colino, poggiato su una ciotola, dove colerà’ il sugo.

Schiacciare tutta la polpa.

Prendere un pentolino, versare tutto il sugo delle clementine, aggiungere l’amido, lo zucchero e mescolare gli ingredienti.

Mettere il pentolino sul fuoco e girare continuamente con una frusta.

Quando gli ingredienti cominceranno ad indurire, togliere il pentolino dal fuoco e farlo intiepidire.

A questo punto, si possono aggiungere le gocce di cioccolato.

Versare il composto in ciascuna clementina, precedentemente svuotata e riempirla fino in cima. Al posto delle clementine, il composto può anche essere versato in degli stampi monodose.

Mettere le clementine o gli stampi in frigo, lasciarli riposare per cinque o sei ore oppure una notte intera e poi servire.

Si possono fare delle variazioni ad esempio aggiungendo della granella di pistacchio al posto delle gocce di cioccolato.