Le caramelle alla frutta sono una parte “fondamentale” per l’infanzia. Già da piccini, non sappiamo resistere ai loro colori e al loro gusto fruttato. Le caramelle gelèe di frutta, le più amate dai bambini, sono una di quelle coccole che non possiamo negare ai nostri bambini.

C’è però un modo sano di farle ed è prepararle in casa, magari con l’aiuto dei bambini stessi. I passaggi per crearle sono pochi ma di facile effetto. Vediamo come si preparano delle caramelle gelèe di frutta, le più amate dai bambini di tutto il mondo.

Ingredienti

100 ml di succo di frutta a piacere;

100 gr di zucchero;

12 gr di fogli di gelatina;

Succo di mezzo limone.

Gelèe di frutta, le più amate dai bambini

Per prima cosa, ammollare i fogli di gelatina in acqua calda. Devono stare a mollo per circa 10-15 minuti, per permettere alla gelatina di sfaldarsi per bene.

In un pentolino, mischiare il succo di frutta con il succo del mezzo limone con lo zucchero.

Mescolare bene per far sciogliere lo zucchero e portare il composto a bollore, mantenendo il fuoco sempre basso. Quando avrà raggiunto il punto di ebollizione, spegnere e togliere dal fuoco.

Strizzare bene la gelatina in fogli e aggiungerla al composto che ha bollito sul fuoco. Mescolare bene per sciogliere i fogli di gelatina, dovrà sciogliersi perfettamente.

Prendere dunque uno stampo da plum cake o degli stampini per il ghiaccio e versarvi dentro il composto.

Mettere in frigo per tre-quattro ore.

Sformare la gelatina, tagliarla a cubetti se si è messo il composto nello stampo da plum cake e rotolare le caramelle nello zucchero semolato.

Quest’ultimo passaggio va fatto solo nel caso si servano subito le caramelle, perché la gelatina tende ad assorbire lo zucchero.

Se si vogliono fare caramelle più carine, si possono comprare stampi per il ghiaccio di silicone di varie forme e prepararle con quelle.