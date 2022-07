L’estate è la stagione delle belle giornate da trascorrere all’aperto. In questi mesi a volte usciamo la sera a fare una piacevole passeggiata con gli amici o con la famiglia. Passeggiando, amiamo gustare un buon gelato capace di darci sollievo e rinfrescarci. Anche se talvolta il gelato porta ad avere molta sete, resta senza dubbio un delizioso piacere davvero irrinunciabile. Il gelato è un dessert che possiamo assaporare anche tra le mura domestiche per una pausa pomeridiana.

Anziché acquistarlo, possiamo anche prepararlo in casa spendendo poco e usando soltanto 4 ingredienti. Se pensiamo che preparare il gelato in casa sia difficile, ci sbagliamo. Non serviranno strumenti particolari come la gelatiera per realizzarlo, ma soltanto delle semplici fruste. Con questa ricetta non servirà usare neanche lo zucchero e questo renderà il nostro dolce più sano e genuino.

Ingredienti

500 ml di panna fresca;

400 ml di latte condensato;

2 gocce di essenza alla vaniglia;

due cucchiai di rum.

Gelato cremoso e veloce da preparare in casa senza zucchero e gelatiera

Prendiamo un recipiente capiente e versiamo al suo interno il latte condensato. Questo dovrà essere ben freddo, pertanto consigliamo di estrarlo dal frigorifero all’ultimo minuto. Aggiungiamo al latte condensato anche l’essenza alla vaniglia e mescoliamo per bene usando una spatola. Uniamo il rum ed amalgamiamo anche questo ingrediente al composto. A questo punto, prendiamo la panna e versiamola in un altro recipiente. Usando delle fruste elettriche, lavoriamo la panna fredda fino a montarla a neve ferma.

Non ci resta che incorporare i due composti. Sarà fondamentale muoversi con delicatezza e praticando movimenti dal basso verso l’alto per non smontare la panna. Avremo così ottenuto un prodotto molto uniforme e cremoso. Versiamo il composto in un recipiente di forma rettangolare adatto al congelatore. Livelliamolo con una spatola e lasciamolo riposare nel freezer per almeno 6 ore.

Consigli

Ecco il gelato cremoso e veloce da preparare in casa in pochissime mosse. Senza usare gelatiera né zucchero possiamo ottenere un dolce davvero squisito in modo facile e veloce. Possiamo sostituire il rum con un liquore che ci piace di più, come ad esempio il Grand Marnier. Teniamo comunque presente che il liquore non dovrà mancare nella ricetta. Senza il liquore, il gelato potrebbe cristallizzare diventando duro e rovinando così la consistenza al momento della consumazione.

Possiamo conservare il gelato al massimo per un paio di giorni nel congelatore. Infine, per scongelarlo e farlo rimanere cremoso, consigliamo di estrarlo dal freezer un’ora prima di mangiarlo lasciandolo nel frigorifero. In questo modo, il gelato potrà scongelare in maniera graduale evitando inutili sbalzi termici.

