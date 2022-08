È sempre bello avere nel congelatore qualche gelato da gustare quando fa così caldo. Un bel ghiacciolo che ci aiuti a rinfrescarci, ma anche un barattolino del nostro gusto preferito. Se poi vogliamo qualcosa di ancora più goloso, come rinunciare al biscotto gelato. Ideale per merenda o come spuntino, sia per grandi che per piccini. Ma invece di acquistarlo al supermercato, perché non prepararlo con le nostre mani? Non serve la gelatiera per realizzare un gelato cremoso come quello della gelateria. Ad esempio, possiamo usare il formaggio spalmabile per preparare gelati di tutti i gusti in pochi minuti. Oppure, con questa ricetta, realizzare dei perfetti gelati biscotto proprio come quelli confezionati.

Gelato biscotto fatto in casa, facile e gustoso spendendo poco

Prima dovremo preparare il nostro biscotto fatto in casa, ma in realtà possiamo usare anche dei biscotti secchi. Se non vogliamo accendere il forno, allora ci servirà solo il procedimento per il ripieno, ovvero del gelato alla vaniglia.

Ingredienti:

240 g di burro fuso;

400 g di zucchero;

4 uova medie;

170 g di farina;

90 g di cacao amaro in polvere;

400 ml di panna fresca;

320 g di latte condensato;

2 fialette di aroma alla vaniglia.

Procedimento

In una ciotola versiamo il burro fuso, lo zucchero e le uova e mescoliamo. Dopodiché aggiungiamo la farina setacciata e il cacao amaro in polvere, formando un impasto e procediamo con le mani. Formiamo un panetto e dividiamolo in due, stendendo i due impasti e creando due rettangoli. Trasferiamo in due teglie rivestite di carta da forno e inforniamo a 190° per 10 minuti. Quando si saranno raffreddati, rifiniamo i bordi e tagliamo in 2 ogni impasto rettangolare.

Montiamo la panna fresca, aggiungiamo il latte condensato e circa una fialetta e mezza di aroma alla vaniglia. Mescoliamo con un mestolo in legno e siamo pronti a comporre il gelato. In una teglia dai bordi alti, rivestita di carta da forno, adagiamo uno strato di biscotto. Mettiamo un po’ di ripieno, livellandolo bene, e copriamo con l’altro strato. Facciamo lo stesso con gli altri due rettangoli di biscotto e mettiamo in congelatore. Dopo 3 ore, tiriamo fuori il gelato biscotto e tagliamolo in pezzi uguali. In totale dovrebbero essere 16 gelati biscotto che possiamo mangiare anche così. Oppure ricoprire solo con del cioccolato fuso, o aggiungere della granella di nocciole. Se li ricopriamo, facciamo indurire il cioccolato e rimettiamo in congelatore per altri 20 minuti. Ora tiriamoli fuori quando ne abbiamo voglia e gustiamoceli.

Questo gelato biscotto fatto in casa è davvero velocissimo da preparare per mangiarlo quando vogliamo. Si conserva bene in congelatore anche per 2 settimane e farà felici grandi e piccini. Se poi vogliamo una versione più salutare e meno zuccherata, possiamo optare per altre varianti. Ad esempio, preparare un gelato stecco delizioso, ma utilizzando delle banane.

