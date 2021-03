Il gelato è da sempre uno dei comfort food preferiti in Italia e nel mondo. È dolce, fresco, gustoso, personalizzabile in mille gusti. C’è sempre un posto nello stomaco per un po’ di gelato. Che sia alla frutta, alla crema o in varianti più golose e succulenti, sono poche le persone che possono resistere alla tentazione del gelato.

Del gelato non si butta via niente

Chi non ha nel freezer, una vaschetta di gelato, magari avanzato da questa estate, di quelli che si spartiscono in compagnia alla fine di una cena fra amici? O anche qualche stecco o cornetto, abbandonato alla gelida solitudine del cassetto del freezer. Solitamente sono utili durante attacchi e voglie di dolci improvvise. Ma se si è alla ricerca di qualche ricetta su come riutilizzare il gelato, questo articolo è quello che fa al proprio caso. Gelato avanzato nel freezer? Ecco cosa ci si può fare:

La torta con il gelato avanzato

Un dolce facile e veloce, con solo tre ingredienti. Una ricetta furba per stupire gli ospiti a tavola o per rendere felici i propri bambini. Gli ingredienti per realizzare la torta con il gelato avanzato sono:

500 grammi di gelato avanzato (gusto a scelta)

200 grammi di farina

1 bustina di lievito per dolci

Per preparare il dolce con il gelato avanzato, prendere il gelato e lasciarlo fuori dal freezer per trenta minuti, in modo tale che si ammorbidisca e che sia più facile da amalgamare. Aggiungere a questo punto la farina e il lievito per dolci e mescolare fino a quando il composto non diventa spumoso e leggero. Imburrare la teglia ed infornare a 180° per 50 minuti a forno ventilato.

È una torta incredibile, adatta anche ai pasticceri meno esperti che non potrà non piacere. Il gelato che avanza non sarà più un problema. Gelato avanzato nel freezer? Ecco cosa ci si può fare: una bella torta!