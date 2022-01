Se facciamo la manicure dall’estetista, allora non dobbiamo preoccuparci di nulla perché siamo in mano di esperti. Se invece la facciamo da soli, dobbiamo seguire attentamente tutti i passaggi. E possiamo fare gel, semipermanente o french, quando facciamo la manicure alle unghie non dimentichiamo però lo sgrassatore perché è importante.

Quando ci facciamo le unghie abbiamo veramente un mondo di alternative davanti a noi. Sia per quando riguarda lo smalto che possiamo usare sia per la forma. Possiamo fare le unghie lunghe, corte, a mandorla, a rettangolo, a forma di ballerina e squadrate. Per i colori, dato che siamo in inverno, possiamo optare per quelli più scuri o neutri. Oppure, se il nostro abbigliamento è solitamente dalle nuace buie, possiamo optare per una manicure pop. E quindi verde fluo, rosa, arancione e giallo.

Con la manicure usiamo moltissimi prodotti, oltre ovviamente allo smalto. E dopo aver usato il gel oppure uno smalto semipermanente noteremo come sulla nostra unghia ci sia una sorta di patina collosa sopra. Questa è assolutamente normale e viene chiamata strato di dispersione. Questo strato però deve essere rimosso, in questo modo avremo delle unghie perfette. Cosa dobbiamo usare?

Il prodotto da usare è uno sgrassatore, detto “cleanser”. In questo modo evitiamo che le nostre unghie si rovinino e che l’effetto sia opaco. Questo è un solvente che va applicato alla fine per rimuovere questo strato colloso, ma non andrà a rovinare la manicure.

Possiamo usare questo sgrassante su un dischetto di ovatta. L’ovatta però ha un grande punto a sfavore: infatti perde filamenti che potrebbero rimanere incollati all’unghia. In commercio, proprio per questo motivo, esistono allora dei pads che servono per applicare lo sgrassante. Hanno vari prezzi e si possono trovare facilmente in quasi tutti i negozi che vendono smalti o prodotti per unghie. Se non dovessimo trovarli, possiamo chiedere alla nostra estetista di fiducia di venderceli oppure farci dire dove li ha acquistati.

Usando questo sgrassante le nostre unghie saranno ancora più belle e dall’effetto veramente wow.

