Gefran è una delle realtà industriali più interessanti in Italia e potrebbe presto aggiornare i suoi massimi storici. Ovviamente le due affermazioni sono strettamente correlate. La continua innovazione tecnologica, infatti, fa si che l’azienda sia sempre al top del suo settore permettendo una continua crescita del fatturato. Basti pensare che nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Proprio recentemente la società ha lanciato sul mercato una nuova serie di sensori con uscita digitale IO-Link in grado di soddisfare le necessità dell’Industry 4.0, nella quale sempre più piccole e medie imprese stanno investendo con ottimi risultati.

Queste novità vanno a innestarsi all’interno di uno scenario aziendale già molto positivo. Come scritto in un precedente report, infatti, il primo trimestre del 2021 ha mostrato numeri in crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I dati del secondo trimestre dovrebbero confermare questo andamento. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per vedere migliorare i conti di Gefran.

Gefran è una delle realtà industriali più interessanti in Italia e potrebbe presto aggiornare i suoi massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 9,38 euro in ribasso dell’1,26% rispetto alla seduta precedente.

Dopo aver raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 10,4 euro della proiezione rialzista (linea continua), le quotazioni hanno fatto quello che ci aspettavamo. Sono scese sul supporto vicino più importante, area 8,22 euro (II obiettivo di prezzo), e da lì sono ripartite al rialzo.

Anche grazie al segnale di acquisto dello Swing Indicator che potrebbe concretizzarsi questa settimana, le quotazioni sono sul punto di decollare nuovamente al rialzo. Una chiusura settimanale superiore a 10,75 euro, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento dell’obiettivo più vicino in area 15 euro. Qualora poi il rialzo dovesse continuare, le quotazioni si potrebbero dirigere verso la massima estensione del rialzo in area 30 euro per un potenziale rialzista di oltre il 200% rispetto ai livelli attuali.

Lo scenario rialzista verrebbe meno nel caso in cui ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 8,22 euro.

Time frame settimanale