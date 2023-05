Gatto nero europeo, per il suo buon carattere è il preferito dalle star internazionali del mondo della musica

A dispetto della vecchia superstizione, il gatto nero è tra gli animali domestici più amati, così tanto che è stato scelto come compagno a 4 zampe da grandi cantanti di ieri e di oggi. Ecco chi lo ha adorato e chi lo adora attualmente.

Per molti, troppi, secoli un felino come il gatto nero è stato visto sotto un occhio critico e negativo. In tempi antichi l’animale ha provocato nell’uomo sospetto e paura e, a partire dal Medioevo, è stato associato alla stregoneria. La credenza popolare vedeva nel gatto nero la reincarnazione del diavolo e lo associava alla morte e alla sventura. Nacque poi la reputazione dell’animale come porta sfortuna, dovuta ai suoi occhi gialli e al suo manto nero invisibile al buio.

Per fortuna, oggi, il gatto nero è visto in modo completamente diverso. E pochi sanno che, tra tutti i felini, è assolutamente il più amabile. Tanto che è stato scelto come compagno domestico persino da star della musica internazionali. E non solo quelle di oggi.

Cantanti che lo hanno amato ieri e oggi

Uno degli animali domestici che ha accompagnato la vita, purtroppo finita troppo presto, del grande John Lennon, è stato Salt. Ovvero l’amato gatto nero del cantante, che faceva coppia con un gatto bianco di nome Pepper, in un corteo di 10 gatti. Altro amante dei felini è stato Frank Zappa, proprietario del gatto nero Marshmoff. Anche Patti Smith ha amato e ama tutt’ora i gatti neri.

Pensando ad artisti più attuali, tra le cantanti appassionate e che hanno adottato un gatto nero troviamo Miley Cyrus, Lea Michele e Adele. Tutte e tre le star non hanno mancato di dedicare vari post con foto sulle loro pagine social in onore dei loro felini neri.

Gatto nero europeo, per il suo buon carattere è l’amico a 4 zampe ideale

I grandi musicisti di ieri e oggi lo sanno bene: il gatto nero europeo, proprio grazie al suo buon carattere, è il miglior compagno che si possa avere a casa. Il gatto nero, soprattutto il maschio, è educato, fedele, socievole, amante dalla natura, in nome delle sue origini da predatore, ma sempre disposto a tornare da chi lo ama. Il suo pelo è corto, monocolore e uniforme e lo perde circa una volta l’anno.

Ha una vista molto acuta e predilige uscire di casa all’alba e al tramonto, per cacciare eventuali prede. Il sistema immunitario di un gatto nero è poi molto forte rispetto a quello di altre razze di gatti. Questo felino tende, infatti, ad ammalarsi o contrarre infezioni raramente. Il gatto nero ama molto il suo padrone e ha bisogno della sua vicinanza. Non gradisce, infatti, essere lasciato solo a lungo. Insomma, il gatto nero europeo, per il suo buon carattere, è l’animale perfetto per chi cerca una compagnia affettuosa ma silenziosa ed educata.