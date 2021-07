Proprio ieri sera ci chiedevamo: il ribasso dei mercati è finito o è stato un rimbalzo del gatto morto? La domanda sorgeva spontanea perchè dopo aver segnato un minimo intraday, i prezzi si erano portati velocemente al rialzo, dando la sensazione che fosse in formazione un pattern rialzista. Allora, oggi cosa possiamo rispondere alla domanda di ieri? Con un’altra domanda a cui cercheremo di dare risposta ma questa non è un’impresa facile.

Dopo questa giornata di contrattazione, qual è la nostra ipotesi? Gatto morto o inversione rialzista dei mercati azionari?

Procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 19:51 della giornata di contrattazione del 21 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.433

Eurostoxx Future

4.030

Ftse Mib Future

24.710

S&P 500 Index

4.353,17.

Siamo giunti vicini ad un range temporale dove si potrebbe formare il massimo annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 luglio.

Momento davvero nodale e la risposta alle tante domande che si affollano dopo il ribasso degli ultimi giorni, verrà data dalle chiusure di questa settimana e poi mensili degli indici azionari.

Qual era lo scenario atteso per la settimana del 19 luglio?

Attendevamo l’inizio della settimana in rimbalzo con la formazione di un massimo fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a ribassi fino a venerdì. Come ipotizzato, fra lunedì e martedì si è formata uno swing di possibile negazione della previsione.

Possiamo dire con elevata probabilità che si è formata un’inversione rialzista? Non ancora, meglio attendere sviluppi fino alla chiusura di questa settimana.

Gatto morto o inversione rialzista dei mercati azionari?

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 22 luglio superiore a 15.477.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 22 luglio inferiore a 3.944.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 22 luglio inferiore a 24.085.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 22 luglio inferiore a 4.262.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di giovedì?

Chiudere gli short multidays su Eurostoxx, Ftse Mib Future ed S&P 500 e rimanere in attesa. Ancora short in ottica multidays sul Dax Future.

La situazione non è chiara e quindi si raccomanda prudenza.

Come al solito si procederà per step.