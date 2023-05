Proprietari di gatti, quante volte avete avuto dubbi sui segnali ambivalenti del vostro micio? Ecco una rapida guida su come interpretare tutti i comportamenti del vostro amico domestico. Dopo aver letto i prossimi paragrafi, il vostro gatto enigmatico non sarà più tale.

Prestare attenzione alla quotidianità

Il gatto domestico è un animale piuttosto indipendente e autonomo, tuttavia se crea un legame con il proprio padrone sa mostrare grandi segnali di affetto e tenerezza. Ad esempio, quando si gira per mostrare la coda, non lo fa in segno di sprezzo, ma di grande fiducia, come se salutasse il proprietario. Lo stesso capita quando assume la posizione supina. Lo stomaco per i gatti è notoriamente la parte più fragile ed esposta. Dunque mostrarla significa completa sottomissione e affidamento.

Un’altra curiosità è legata all’atto di “impastare” con le zampe. Se fatto su una superficie morbida (come una coperta o simili) significa scaricamento dello stress o benessere. Se compiuto sul proprio amico umano vuol dire fiducia, amore e devozione. Un altro modo in cui il nostro felino ci mostra amore è tramite le fusa. Esse quasi sempre esprimono benessere e serenità, senza contare l’effetto curativo che apportano agli esseri umani. Infatti promuovono con le loro frequenze – comprese tra i 25 e i 150 Hertz – il rilascio di endorfine e abbassando gli ormoni dello stress

Gatto enigmatico? Come capire e interpretare tutti i comportamenti del tuo amico a quattro zampe

Tuttavia, assai raramente, le fusa sono anche un sintomo di dolore o di affaticamento da parte del gatto, quindi è necessario sempre contestualizzare quando avvengono. Un altro atteggiamento buffo dei mici – retaggio dei parenti felini africani – è fissare a lungo il vuoto: grazie agli ultrasuoni e a un udito finissimo, percepiscono cose “che noi umani non potremmo mai immaginare”, ad esempio il rumore degli insetti. Questa capacità li rende sempre reattivi alla caccia, come la loro passione di finire in scatole e spazi stretti. È infatti il loro modo per sentirsi al sicuro e per prepararsi alla prossima mossa domestica (lontana dalla savana). Un esperimento divertente è farli giocare con luci e ombre o con un puntatore laser: risveglierete così il loro istinto di caccia, come se fosse una creatura vivente.

Un altro comportamento insolito, visibile perlopiù in molti gatti nelle ore notturne, è il fenomeno inglese chiamato Frenetic Random Activity Periods (FRAPs). In questi momenti il micio inizia a correre dal nulla, sfrecciando per casa senza alcun motivo, e sembra sia un atteggiamento riconducibile alla noia o atto a sfogare l’energia repressa in giornata.

Un’altra curiosità è che i gatti sono perfettamente in grado di riconoscere il proprio nome, semplicemente a volte non rispondono alla chiamata perché… non ne hanno voglia! Infine, il comportamento più temuto da ogni proprietario felino: il soffio. Il micio può soffiare per diversi motivi: il principale è per difesa, perché si sente minacciato da qualcosa o qualcuno e per evitare il conflitto “segnala” così la sua irritazione. Un altro motivo è per malessere o stato di agitazione quando vi sono dei cambiamenti ambientali o elementi sconosciuti. In ogni caso, il consiglio è di evitarlo e di interrompere ogni interazione, finché non si sarà calmato, per il suo benessere psicofisico.