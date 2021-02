Garanzia giovani è il programma dedicato a migliorare il livello di occupazione dei giovani under 30 (allargato in Sicilia anche agli under 35). Ma parlando di Garanzia giovani 2021, come fare domanda?

Precisamente ci si riferisce a giovani che non siano impegnati nello studio o in altri lavori. È stato ideato dall’Unione Europea sotto il programma Youth Guarantee e riguarda il piano per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Tale programma prevede una serie di provvedimenti legislativi che coinvolgono vari paesi dell’UE con l’obiettivo di offrire valide opportunità lavorative e formative.

In Italia questo programma è fondamentale per ridurre il problema dei Neet sempre più crescente, in particolare oggi nel pieno della crisi sanitaria ed economica.

Per questo, l’Unione europea ha stanziato dei finanziamenti per quei paesi che hanno un tasso di disoccupazione al 25% fra cui rientra, appunto, anche l’Italia.

I soldi devono essere investiti in attività di formazione, politiche di orientamento e sostegno per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di inserirli o in percorsi di formazione o trovargli un lavoro entro poco tempo.

I passaggi da seguire

Garanzia giovani 2021, come fare domanda. Per fare domanda, è necessario possedere alcuni requisiti fra cui rientrare nella fascia di età su menzionata.

Verificati tali requisiti si potrà procedere con la registrazione sul portale web dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL).

Bisogna precisare una cosa. Chiunque, infatti, avesse fatto la registrazione prima del 2 febbraio 2018 al portale Cliclavoro, o si sia già registrato al sito dell’ANPAL, non deve registrarsi nuovamente.

Fatto questo si potrà aderire al programma cliccando sull’icona “Aderisci”. Una volta registrati su MyAnpal si dovrà andare sul profilo “Cittadino” in cui è possibile inserire i propri dati anagrafici e le informazioni richieste. Bisognerà attendere di ricevere all’indirizzo email indicato durante la fase di registrazione, le proprie credenziali d’accesso (nome utente e password).

Fatto ciò si potrà accedere e aderire al programma Garanzia Giovani 2021 (cliccando come detto “Aderisci”) seguendo le indicazioni della Guida scaricabile.

Il periodo di attesa per essere chiamati

Il passaggio successivo è quello di cliccare su “adesioni” selezionando la Regione o la Provincia autonoma che si preferisce optare per accedere alle opportunità proposte dal programma.

Terminata questa procedura, si dovrà attendere che un referente regionale comunichi, entro 60 giorni, il Servizio per l’Impiego o Centro per l’Impiego di riferimento.

Una volta identificato, sarà in questo Centro per l’Impiego in cui verrà definito il percorso da seguire stipulando il cosiddetto Patto di Servizio.

Una volta sottoscritto, si avranno 4 mesi di tempo affinché il Centro per l’Impiego segnali un’opportunità di lavoro o formazione in linea con il proprio profilo.