Garantirsi un futuro sereno spostando legalmente i soldi in Svizzera: un aspetto da non trascurare qualora si dovesse perseguire questa ipotesi è quello relativo al rischio cambio. In un’operazione di questo tipo, infatti, non bisogna trascurare la possibilità che l’euro si rafforzi nei confronti del franco svizzero (EURCHF) . Il fatto, cioè che in Svizzera hanno un’altra moneta che potrebbe apprezzarsi o deprezzarsi a seconda dell’andamento del mercato.

Prima di procedere rinviamo a una serie di articoli pubblicati sul nostro sito che spiegano come fare ad aprire un conto all’estero e, soprattutto, che avere un conto fuori dall’Italia non è un reato (clicca qui per leggere).

Garantirsi un futuro sereno spostando legalmente i soldi in Svizzera: un aspetto da non trascurare. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso vede un rafforzamento dell’euro nei confronti del franco svizzero. Anche se le ultime due sedute sono state al ribasso non bisogna farsi spaventare. Solo la mancata tenuta del supporto in area 1,0719 potrebbe invertire i rapporti di forza tra le due value.

Nell’ipotesi che lo scenario rialzista rimanga in essere, ci aspettiamo che le quotazioni possano salire verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,08331 e seguire verso il III° obiettivo di prezzo in area 1,09472.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista anche se non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Al momento, infatti, le quotazioni sono bloccate dal primo ostacolo, area 1,07597, lungo il cammino rialzista che porta al I° obiettivo di prezzo in area 1,10137.

A seguire gli obiettivi rialzisti si trovano in area 1,14253 (II° obiettivo di prezzo) e 1,18354 (III° obiettivo di prezzo).

Conclusione

nel medio/lungo periodo l’euro dovrebbe avere la meglio nei confronti del franco svizzero. Per chi volesse spostare legalmente i soldi in Svizzera, quindi, ci sarebbe da tenere presenta il rischio cambio visto che l’euro dovrebbe apprezzarsi nei confronti della valuta elvetica.