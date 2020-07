Gaming e ripresa settore smartphone faranno volare le quotazioni di STMicroelectronics

Gli ultimi dati disponibili mostrano che gaming e ripresa settore smartphone stanno trainando il settore tecnologico. Di questa situazione potrebbe approfittare STMicroelectronics (clicca qui per approfondimenti), uno dei leader mondiale nel settore dei semiconduttori.

Da notare che gli effetti della ripresa si sono già visti nei dati della statunitense Micron Technology che ha registrato un fatturato superiore alle attese. In particolare, il gruppo americano leader nel settore delle memorie ha chiuso il terzo trimestre (concluso a maggio) con un giro d’affari di 5,4 miliardi di dollari (+14%) di poco superiore alle attese ferme a 5,3 miliardi di dollari.

La visione degli analisti su STMicroelectronics è molto contrastata. Su 26 analisti che coprono il titolo solo 11 hanno un giudizio Buy, 5 Outperform, 6 Hold, 1 Underperform e 1 Sell. Tutto questo si traduce in un giudizio medio Outpeform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 5%. La sottovalutazione sale a circa il 18% se si confronta il fair value di STMicroelectronics con le quotazioni attuali. Qualora, invece, si dovessero utilizzare altre metriche (PE, PEG, PB), il titolo dei semiconduttori risulta essere abbastanza sopravvalutato.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Gaming e ripresa settore smartphone: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo (MIL:STM ) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 23,73€ in ribasso del 2,02% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma non convince. I motivi sono principalmente due: il segnale di BottomHunter non era valido; la settimana potrebbe chiudere sotto l’importante supporto in area 23,83€. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità che il ribasso possa continuare a scendere fino in area 20€.

Nel caso in cui, invece, il supporto dovesse tenere le quotazioni si dirigerebbero verso il I° obiettivo di prezzo in area 30,104€. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura.

È molto importante, quindi, capire dove si posizionerà chiusura del 3 luglio.