Ormai, manca solo un giorno a Natale. In molti hanno già deciso il menù del pranzo, ma altrettante sono le persone che si sono ridotte all’ultimo minuto, per indecisione o pigrizia. Oppure perché non hanno ancora trovato alcuna ricetta che le convincesse fino in fondo. Stanchi dei soliti antipasti? Un’alternativa al babà salato, alle tartine e ai rustici sono i gamberi con pancetta. La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori questo antipasto per il pranzo di Natale, semplice e veloce da realizzare. Necessitano di quindici minuti di cottura in forno e di quindici di preparazione e possono essere preparati anche all’ultimo minuto. Possono essere serviti accompagnati dalla salsa rosa o dalla maionese aromatizzata nella quale intingerli. Oppure, perché non con un aperitivo o ad un bicchiere di buon vino bianco?

Gamberi con pancetta, un antipasto per il pranzo di Natale con soli due ingredienti

Ingredienti

600 g di gamberi;

300 g di pancetta.

Procedimento

La prima cosa da fare è pulire i gamberi con la massima cura. Per farlo, bisogna rimuoverne il carapace ed eliminare il filo nero centrale. Questo è molto importante per far sì che non abbiano un sapore amaro. In seguito, lavarli accuratamente e farli sgocciolare. Quindi, prendere una fetta di pancetta e cominciare ad arrotolarla attorno al gambero. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine, non resta che disporre i gamberi in una teglia ricoperta di carta forno. Riscaldare il forno a 180° e cuocere i gamberi per 5 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, togliere la teglia dal forno e servirli ancora caldi. Proprio per questo, infatti, è preferibile preparare questo piatto poco prima di sedersi a tavola. Buon appetito!

