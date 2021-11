I 60 anni sono molto probabilmente una delle età più “complete” della vita di una persona. Abbiamo raggiunto la consapevolezza di noi stessi e abbiamo imparato ad apprezzare tutto il bello che la vita ci regala ogni giorno. Purtroppo, però, per molti questo periodo coincide anche con l’arrivo dei primi acciacchi fisici. Per questo motivo, è fondamentale mantenere abitudini alimentari sane e cercare di tenere il corpo allenato. Una delle parti del corpo più difficili da allenare a quest’età sono le gambe. Ma niente paura. Potremo avere gambe toniche e resistenti anche a 60 anni con questi semplici e poco faticosi esercizi. Prima di capire quali sono è obbligatoria una premessa. Non ci improvvisiamo atleti professionisti e rivolgiamoci sempre a un personal trainer qualificato prima di iniziare il lavoro. Sarà lui a consigliarci la tabella di marcia giusta per il nostro fisico.

Gambe toniche e resistenti anche a 60 anni con questi semplici e poco faticosi esercizi

Se il personal trainer ci ha dato l’ok, possiamo iniziare con questi semplici esercizi anche nella comodità delle nostre case.

Uno degli esercizi più facili e meno faticosi in assoluto possiamo farlo con una sedia. Sediamoci sul bordo e manteniamo l’equilibrio con le braccia. Da qui proviamo ad alzare una gamba con il ginocchio piegato e a mantenere la posizione per 10 secondi per poi appoggiare il piede. Due serie da 10 ripetizioni per gamba dovrebbero essere sufficienti per rinforzare le cosce e la muscolatura che circonda le ginocchia.

Un altro esercizio molto utile a 60 anni sono gli affondi. Dalla posizione eretta proviamo ad allungare la gamba destra in avanti e avviciniamo il ginocchio della sinistra al pavimento. Restiamo fermi così pochi secondi facendo ben attenzione a tenere il busto eretto. Cambiamo lato e ripetiamo per 15 volte.

Gli squat e gli esercizi per i polpacci

Ottimi per risvegliare i muscoli e migliorare l’equilibrio del corpo sono i famosi squat. Partiamo in piedi e appoggiamo le mani ai fianchi. Allarghiamo le gambe leggermente e proviamo a scendere piegando le ginocchia ad angolo retto. Teniamo la pancia in dentro e stiamo 10 secondi in posizione. Risaliamo lentamente e ripetiamo per 10 volte.

Molto spesso li sottovalutiamo ma i polpacci sono fondamentali per sostenere il peso del corpo e aiutare l’equilibrio. Allenarli è davvero semplice. Ci basterà stare seduti su una sedia con la schiena dritta e sollevare i piedi sulle punte verso l’alto. Due serie da 10 ripetizioni potrebbero bastare.

Proviamo con la cyclette

Oltre agli esercizi di cui abbiamo appena parlato, è una buona abitudine quella di allenarsi regolarmente con la cyclette. Anche in questo caso rimandiamo ai consigli del medico o del personal trainer. La pedalata è un allenamento aerobico che interviene sull’apparato cardiocircolatorio e dovremmo sempre avere l’ok di uno specialista prima di iniziare. Se non abbiamo problemi e patologie possiamo provare con mezz’ora di pedalata a velocità costante a giorni alternati. Potrebbe servirci a togliere il grasso e a snellire gli arti inferiori.

Approfondimento

Sembra incredibile ma è possibile avere una pancia piatta a 60 anni facendo questi esercizi