Gambe leggere con l’ippocastanoLa pesantezza alle gambe è un problema che affligge molte donne in età matura. Si assumono di solito pastiglie e vari farmaci per combatterla. L’estratto di ippocastano è utilizzato da sempre in erboristeria a fini terapeutici per risolvere questo problema. E’ possibile trovarlo sotto forma di tintura madre, pomate, granuli o tisane. L’ippocastano contiene l’escina, un principio attivo che gli conferisce proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per questo l’utilizzo dell’ippocastano è ideale per chi ha problemi legati alla circolazione del sangue e a chi soffre di vene varicose. Esso aiuta a ridurre la permeabilità dei capillari, aumentando così la pressione del sangue. Vogliamo delle gambe leggere e snelle da sfoggiare in spiaggia? L’ippocastano ci aiuterà. Vediamo come questo rigoglioso albero può essere utile alla nostra salute.

Via al senso di pesantezza

Grazie ad una buona preparazione da parte di un esperto del principio attivo dell’ippocastano, si possono trarre benefici tangibili. Gambe leggere con l’ippocastano: è un traguardo facile da raggiungere. E’ importante farsi consigliare in erboristeria sulla quantità di escina da assumere per poter contare su buoni risultati. La tintura madre di Ippocastano è un rimedio consigliato, ad esempio, per chi soffre di gambe pesanti e gonfie. Essa favorisce la riparazione cellulare e il tono venoso, riducendo così il senso di pesantezza alle gambe.

Gambe leggere

Si assumono 40 gocce di tintura madre di ippocastano 2 volte al giorno lontano dai pasti. Oppure 40 gocce di gemmoderivato 2 volte al giorno lontano dai pasti. O ancora 800 mg di estratto secco, sotto forma di capsule o compresse da assumere lontano dai pasti. L’ippocastano contiene anche cumarine, importanti per l’attività antitrombotica. Perciò bisogna sempre agire sotto il controllo medico perché sono possibili alcune interazioni con farmaci antiaggreganti o anticoagulanti.

Più ippocastano meno cellulite

Gambe leggere con l’ippocastano. L’ippocastano è conosciuto anche come rimedio snellente, efficace per curare la cellulite delle gambe e in generale del corpo. Oltre a svolgere un’azione drenante infatti, esso favorisce la riparazione cellulare e migliora la tonicità della pelle.

Quando la cellulite è già avviata, è consigliabile fare un massaggio con 20 gocce di estratto liquido di ippocastano. Si può acquistarlo in erboristeria e frizionarlo una o due volte al giorno per un mese. In alternativa, si può stimolare la regolazione del sangue con bagni tonificante con l’ippocastano. E necessario bollire circa 50g di corteccia di ippocastano per 15 minuti nell’acqua e poi versare il preparato nella vasca da bagno. In tal modo otteniamo che un ottimo rimedio, rilassante ed efficace per combattere la cellulite.