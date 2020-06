Quando arriva l’estate, non è solo l’afa a tormentarci. E, nemmeno le zanzare. Secondo gli ultimi studi medici, infatti, a soffrire di gambe gonfie sono ben 1 italiano su 5. Tanti, considerando che a subire questa fastidiosa patologia sono anche molti uomini. Ma, attenzione alle gambe gonfie, quando le cause possono anche essere i vestiti troppo stretti, ma non solo. Stando infatti ai dati di questa ricerca medica, opprimere la circolazione per sembrare più belli e magri, può portare al gonfiore degli arti inferiori. Infatti, la circolazione già rallenta col caldo, poi, come in questi casi, subisce una vera e propria mazzata!

Le altre cause principali

Il caso comunque di dire gambe gonfie, quando le cause possono anche essere i vestiti troppo stretti, ma non solo. Attenzione infatti alle possibili cause dei gonfiori:

Troppi caffè e bevande gassate

Mancanza di riposo

Troppi alimenti zuccherati

Una dieta con troppo sale

Il fumo

La disidratazione per la mancanza dell’apporto giornaliero dell’acqua

Una vita troppo sedentaria

Prevenire con le azioni

I suggerimenti sono sempre quelli: fare più sport e attività fisica, ma attenzione a una sorpresa:

Nuoto

Ciclismo

Corsa e passeggiate veloci

Ballo

Sì, perché ballare aiuta la circolazione degli arti inferiori, tonifica i muscoli e previene i gonfiori. Anche ballare a casa con i nostri figli, col coniuge. Non importa, perché il ballo è salute delle gambe!

I consigli dalla tavola

Come non dimenticare poi certi accorgimenti, che sono alla base della prevenzione dei gonfiori alle gambe: