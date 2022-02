Gambe e glutei tonici e senza cellulite anche dopo i 40 anni con questo allenamento mirato

Molti si ricordano dell’abbonamento in palestra soltanto un paio di mesi all’anno, solitamente quelli che precedono l’estate. Ma l’allenamento, per essere davvero efficace, deve essere anche costante: un vero e proprio stile di vita.

La continuità e la personalizzazione dell’esercizio fisico sono aspetti sempre più fondamentali, man mano che avanziamo con l’età. Questo perché il tempo cambia il nostro corpo e noi possiamo contrastare i suoi effetti solo con una maggiore determinazione.

Tra le parti del corpo, che più risentono del tempo che passa, ci sono senza dubbio le gambe. Specialmente nelle donne, con l’età le gambe tendono a perdere la loro naturale tonicità, alterata da accumuli di massa grassa e ritenzione idrica. Ma avere gambe e glutei tonici e senza cellulite, anche dopo aver sforato gli “anta”, è tutt’altro che un’utopia. Per raggiungere l’obiettivo, basta seguire le due vecchie regole d’oro: alimentazione sana e allenamento mirato.

I 2 esercizi per gambe e glutei che non possono mancare se vogliamo ottenere risultati

Quando abbiamo detto che l’allenamento è un vero e proprio stile di vita, non intendevamo essere retorici. In effetti, l’allenamento si divide in due parti: gli esercizi svolti durante la sessione in palestra e tutto il tempo che separa una sessione e l’altra.

Anche la parte di “allenamento passivo”, durante la quale dovremmo recuperare al meglio le capacità muscolari e non solo, è essenziale per ottenere i risultati sperati. Tuttavia, partiamo dagli esercizi.

Chi sostiene di poter tonificare le gambe senza “ingrossarle”, dice una cosa sostanzialmente falsa. La tonicità dipende dal tono del muscolo, che si allena con regimi di forza e ipertrofia.

A tal proposito, per allenare al meglio gambe e glutei bisogna padroneggiare i 2 esercizi essenziali per lo sviluppo della forza muscolare. Parliamo dello squat e dello stacco da terra. Chiunque voglia ottenere risultati, in termini di tonicità di gambe e glutei, non può ignorare questi 2 esercizi, che faranno da base anche per tutti gli altri.

Poi, una volta riposti i pesi, è bene occuparci dell’altro aspetto dell’allenamento.

Gambe e glutei tonici e senza cellulite anche dopo i 40 anni con questo allenamento mirato

Come anticipato, il modo in cui sfruttiamo i tempi di recupero tra le sessioni in palestra rientra, a tutti gli effetti, nel regime di allenamento.

Durante i tempi di recupero, per ottimizzare i risultati a gambe e glutei, dobbiamo provare la cosiddetta ginnastica vasale. Si tratta di una metodologia che consiste nel sottoporre le gambe a getti di acqua calda, alternati a getti di acqua fredda. La circolazione gioverà dell’alternanza tra vasocostrizione e vasodilatazione, andando a eliminare gli inestetismi. Il mix tra esercizi e ginnastica vasale può dare risultati sorprendenti.

