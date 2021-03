Quando si parla di gambe di fragola ci si riferisce ad un’antiestetica condizione della pelle caratterizzata da piccole macchie che ricordano i punti neri. Questa condizione si verifica soprattutto nelle gambe e consiste nell’ostruzione dei pori che, a contatto con l’aria, si ossidano e quindi scuriscono.

Le cause possono essere svariate e come spiegato in questo articolo, una delle principali è certamente la depilazione. Difatti, la rimozione del pelo attraverso vecchi rasoi potrebbe ustionare la pelle e scatenare questo tipo di reazione. Anche la ceretta o il silk-épil possono essere responsabili delle gambe di fragola. In tal senso, l’esposizione all’aria dei pori dilatati e sensibili può causare un accumulo di batteri, oli e detriti responsabili del fastidioso effetto “puntino nero”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Combattere la sensibilità della pelle

Ciò che accomuna ognuna delle possibili cause appena elencate è l’eccessiva sensibilità cutanea. Quando ci depiliamo, infatti, la pelle diventa più delicata e di conseguenza, più esposta ad infezioni e arrossamenti.

La prima cosa da fare per prevenire questo fastidioso problema è sicuramente utilizzare una crema idratante dopo ogni doccia. D’altra parte, anche effettuare uno scrub almeno una volta al mese aiuterebbe a risolvere l’antiestetica gamba di fragola. Possiamo prepararne uno in casa, usando quello che abbiamo nella dispensa della cucina e senza spendere migliaia di euro. Vediamo subito come fare.

Gambe di fragola? Basta un po’ di caffè per risolvere il problema e avere una pelle liscissima

Preparare lo scrub è veramente semplice ed economico. Basta prendere una ciotolina in cui versare due cucchiai di olio di cocco e aggiungerne altri due (ciascuno) di zucchero di canna e di caffè. Mescolare energicamente e stendere direttamente sulla parte interessata con dei piccoli movimenti circolari. Lasciar riposare non più di cinque minuti e rimuovere con acqua preferibilmente tiepida. L’acqua troppo calda, infatti, rischia di sensibilizzare ulteriormente la parte che andrebbe così ad arrossarsi.

Per concludere, asciugare delicatamente e mettere una crema idratante leggera, che lasci traspirare la pelle e non la ostruisca.

Gambe di fragola? Basta un po’ di caffè per risolvere il problema e avere una pelle liscissima a prova di minigonna.