Da noi è maleducazione strappare il pane e mangiare con i gomiti sul tavolo e il galateo è pieno di regole. Anche l’Estremo Oriente ha, però, le sue consolidate tradizioni legate alla tavola. Le buone maniere passano, infatti, anche dal modo in cui utilizziamo le bacchette. Attenti, quindi, al galateo delle bacchette, ecco cosa non fare mai a tavola secondo la tradizione orientale.

Le regole legate ai funerali

Sembra assurdo, ma alcune regole del galateo delle bacchette dipendono dalle usanze funebri orientali. Il cibo e le bacchette sono infatti molto spesso presenti ai funerali in Cina e Giappone. Per questo, quando si è a tavola, è bene non ripetere quei gesti tipici delle cerimonie.

Uno di questi, tipico del Giappone, è il passarsi il cibo direttamente con le bacchette. Se vogliamo passare un pezzo di sushi a un amico dobbiamo posarlo su un piatto. Sarà poi lui a raccoglierlo con le sue bacchette.

Il passaggio diretto, infatti, ricorda il momento del funerale in cui le ceneri del defunto vengono fatte passare in questo modo. Altro gesto da evitare è quello di piantare le due bacchette in verticale in una ciotola di riso. Quando vogliamo fare una pausa questo gesto può, senz’altro, venir comodo per posare le bacchette. È però visto in modo negativo perché è il modo in cui vengono poste le bacchette nella ciotola di riso offerta al defunto.

Le altre regole sono più legate al bon ton e alla buona educazione. Siccome le bacchette servono per “pizzicare” il cibo, quest’ultimo non deve mai essere infilzato. No, nemmeno quel raviolo che continua a scapparci. Dobbiamo imparare a portarcelo alla bocca con due bacchette. Le bacchette, come le nostre posate, non devono, poi, essere utilizzate per indicare le persone.

È inoltre maleducazione cercare di prendere con le bacchette lo stesso pezzo di cibo che sta prendendo un altro commensale. Quando ci si serve dallo stesso piatto in centro al tavolo bisogna, quindi, fare attenzione! Le bacchette, inoltre, non vanno leccate o morse. Quando abbiamo finito, o ci prendiamo una pausa, dobbiamo, infine, appoggiarle su un tovagliolo o sull’apposito sostegno e giammai sul piatto.