Galateo dei gioielli: quali sono i metodi da seguire per scegliere i gioielli da indossare

Quando sentiamo la parola “galateo” subito pensiamo all’argenteria di casa, alle posate per apparecchiare la tavola, a quei pezzi di antiquariato di cui la generazione precedente va molto fiera.

Guai a sfiorarli: le mamme o le nonne potrebbero tentare una rivolta che, a confronto, la discesa di Annibale con gli elefanti sulle Alpi fu una passeggiata.

In realtà si può parlare di galateo anche in relazione ad un argomento molto comune: la scelta dei gioielli.

Dopo aver accettato che sì, ci sono delle regole anche in questo settore, facciamo un passo avanti e capiamo quali sono i metodi da seguire per scegliere i gioielli da indossare.

Galateo dei gioielli: meno è più

Innanzitutto, bisogna sfatare il vecchio mito secondo cui le perle possono essere indossate solo nelle occasioni più importanti. Matrimonio a parte, ormai è possibile indossarle anche in situazioni più casual, andando a lavoro o concedendosi una semplice passeggiata pomeridiana. Sono eleganti, delicate e conferiscono luminosità al viso.

Non bisogna dimenticare, però, che il troppo stroppia sempre. Se, in un’occasione importante, si sceglie di indossare un paio di orecchini abbastanza vistosi o impegnativi, è bene optare per un collo libero da accessori. L’effetto che ne deriverebbe sarebbe tutto fuorché elegante e glamour.

Quindi, più i gioielli sono importanti, meno è necessario che se ne indossino tanti.

L’essenziale

Abiti e accessori sono come cornetto e caffè: essenziali l’uno all’altro. Devono sempre essere compatibili e adatti alla situazione.

Ragion per cui, come esistono abiti da giorno e da sera, la stessa regola vale per i gioielli. Quali sono i metodi da seguire per scegliere i gioielli da indossare in questo caso?

Di giorno è preferibile optare per colori chiari: sì a gemme come giada, acqua marina, corallo, turchese, e di media misura. Di sera via libera a diamanti, zaffiri, smeraldi, rubini.

Come per gli abiti, anche con i gioielli si deve bilanciare. Se indosseremo un abito ricco di disegni o fantasie, i gioielli dovranno essere minimali. Viceversa, se l’outfit scelto rispetta canoni classici e monocolore, si può osare con una collana più vistosa o con bracciale più particolare.