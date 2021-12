In questo articolo esaminiamo la situazione del future sul Ftse Mib, evidenziando due elementi, a nostro avviso particolarmente rilevanti.

Come osservavamo la scorsa settimana, la curva dei rendimenti sul titoli di Stato italiani ha ripreso la propria pendenza rialzista, nel tratto tra uno e due anni, che aveva assunto pendenza negativa.

A riportare in positivo la curva, divenuta occasionalmente negativa soprattutto a fronte delle notizie sulla pandemia, ha contribuito un evento finanziario, purtroppo per noi particolarmente raro.

Future Ftse Mib sotto cluster resistenziale, ma un evento finanziario potrebbe cambiare tutto

Parliamo di un miglioramento nel rating sul nostro debito pubblico da parte di Fitch, una delle principali agenzie che si occupano di definire il cosiddetto voto o rating sul debito pubblico, portato da BBB- a BBB.

Erano vent’anni che non si verificava un innalzamento del rating sui nostri titoli di Stato, e tale evento non poteva che migliorare prospettive ed impostazione della curva.

Ha fatto premio una previsione di crescita dell’economia con conseguente miglioramento della traiettoria di discesa del debito.

Questa notizia contribuisce, positivamente, anche sull’indice azionario e sul relativo future, la cui situazione tecnica, tuttavia, appare caratterizzata da un cluster resistenziale.

Un cluster resistenziale

Con questo termine intendiamo una concentrazione di livelli resistenziali, che si intersecano sul medesimo punto, come ben possiamo notare dal seguente grafico del FIB.

Sul grafico a barre daily, il rettangolo giallo rappresenta una proiezione del metodo Magic Box.

Notiamo anche un canale rialzista di medio, definito dalla rette ascendenti, ormai rotto al ribasso.

Mentre con la freccia rossa è stato indicato il punto dove si è formato il cluster resistenziale, sul quale convergono i seguenti elementi.

A tale riguardo, notiamo infatti in quel punto il bordo inferiore del canale rialzista, ex retta di supporto divenuta resistenza. Ma anche una resistenza statica, tracciata con retta orizzontale nera. Ed una resistenza dinamica, tracciata in base al metodo Magic Box.

Prevarrà l’influsso positivo dell’innalzamento del rating sul debito, con quotazioni che riusciranno a rompere al rialzo il cluster?

Oppure quest’ultimo avrà la meglio, riportandole al ribasso? Magari a seguito di notizie non rassicuranti sulla pandemia?

Concludendo su “Future Ftse Mib sotto cluster resistenziale, ma un evento finanziario potrebbe cambiare tutto”, non resta che monitorare attentamente le dinamiche espresse dalle quotazioni, e presto avremo la risposta.

In particolare, andrà attentamente monitorata la chiusura giornaliera. Se superiore al livello di resistenza rappresentato dal massimo dell’ultima barra daily o se inferiore al suo minimo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“