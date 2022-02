Fusilli, penne rigate e farfalle hanno una cosa in comune che se conosciamo esalterà il loro gusto

Di sicuro sono tra i formati più amati tra gli italiani.

D’altra parte, alcuni potrebbero pensare che si tratti dei tipi di pasta più venduti e consumati in Italia. Invece, le penne rigate, i fusilli e le farfalle hanno un’altra cosa che li accomuna.

Per fortuna, anche quando andiamo all’estero li troviamo facilmente, perché la grande distribuzione organizzata di molti Paesi occidentali li vende facilmente. Noi italiani, però, quando vediamo questi tipi di pasta, non vediamo soltanto un prodotto. Non vediamo soltanto un cibo come gli altri, le penne e le farfalle ci ricordano soprattutto i pasti che la nostra mamma o nonna ci preparava quando eravamo piccoli. In particolare, però, fusilli penne rigati e farfalle hanno una cosa in comune a cui ci pensa davvero poca gente.

Il parere degli esperti

Un importante pastaio dell’Unione Italiana Food ha recentemente dato forma a un pensiero che abbiamo tutti.

In particolare, secondo il pastaio, noi italiani quando vediamo un tipo di pasta abbiamo in mente anche il sugo da abbinarci.

In altre parti del Mondo, invece, i consumatori vedono la pasta come fosse del pane a cui si può abbinare qualsiasi cosa. Noi italiani no, se pensiamo agli spaghetti, pensiamo subito al pomodoro, le penne rigate pensiamo all’arrabbiata e le trofie al pesto.

Anche per la pasta fatta in casa la questione è simile: i ravioli di ricotta e spinaci si abbinano perfettamente con il burro e la salvia, così come le tagliatelle in autunno ai funghi porcini.

Alla lista dei tipi di pasta di cui vogliamo parlare in questo articolo dovremmo anche aggiungere le penne lisce, che per gli esperti sono, in realtà, la scelta migliore da fare al supermercato.

Dunque, le farfalle, le penne di qualunque tipo e i fusilli fanno parte della pasta corta che si deve abbinare a particolari tipi di sughi.

La loro forma gentile richiede dei sughi altrettanto delicati come quelli a base di verdure o formaggi poco saporiti.

Un’eccezione che, però, deriva da innovazioni della cucina romana sono i rigatoni alla carbonara, che però comunque sono di formato più grande rispetto alle farfalle, ad esempio.

Quindi, quando abbiamo dei tagli di pasta corta scegliamo sempre dei sughi delicati e noteremo un netto miglioramento dei nostri piatti.

