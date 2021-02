Se un giorno decidessimo di portare in tavola un piatto unico, ecco quello che fa per noi. Fusilli e polpette un piatto unico completo e straordinario, che farà sicuramente anche la gioia dei bambini di casa. E, un trucchetto per far mangiare loro sia la pasta che la carne, senza traumi e costrizioni. Abbiamo personalmente cucinato questo piatto unico a una torma di piccoli atleti affamati dopo una giornata di allenamenti in ritiro. Si è rivelato un tale successo da proporlo anche ai nostri Lettori. Un piatto non difficile, che si presta anche a recuperare bistecche e salumi di casa non consumati, che diventeranno delle ottime polpette. A km 0. Vediamo assieme la ricetta.

Gli ingredienti del piatto unico fusilli e polpette

Prepariamo fusilli e polpette un piatto completo e straordinario con questi ingredienti per 5 persone. Consideriamo che, tenendo la pasta al dente, questo piatto è gustoso anche riscaldato e scottato per un pasto successivo:

450 grammi di fusilli, ma potrebbero andare anche le conchiglie;

400 grammi di passata di pomodoro;

200 grammi di carne macinata a nostra scelta, o carne da hamburger;

100 grammi di Mortadella di Bologna, o, in alternativa di salsiccia;

1 uovo;

formaggio grattugiato;

olio extravergine;

sale e aglio;

un panino;

un bicchiere di latte.

La preparazione

Possiamo coinvolgere anche i nostri bambini in questa preparazione, che, si presta all’aggiunta eventuale di qualche verdura nella farcitura delle polpette:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

prendiamo una terrina e inseriamo il macinato, la mortadella o la salsiccia senza budello, l’uovo, il formaggio grattugiato con quantità a nostro piacere. Regoliamo di sale e impastiamo;

in un pentolino scaldiamo del latte e immergiamo il panino per mollarlo e, una volta strizzato, aggiungiamolo all’impasto;

dopo aver reso omogeneo l’impasto, formiamo delle polpettine non troppo grandi;

prepariamo il soffritto con olio e aglio, aggiungendo la passata di pomodoro e regolando di sale. Facciamo cuocere per 5/6 minuti;

uniamo le polpettine e facciamole cuocere a fuoco lento, mescolandole per una decina di minuti. Lasciamole riposare, in modo che si amalgamino col pomodoro;

bolliamo l’acqua con la pasta e scoliamola al dente, facendola poi saltare per qualche istante nel sugo delle polpette, ma stando attenti a non romperle.

Approfondimento

La torta ciambella con mele e succo d’arancia gustosa e salutare