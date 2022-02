Rimanere sempre aggiornati su bandi e concorsi può sicuramente essere un’idea eccellente, se stiamo cercando un posto di lavoro. Ci sono diversi Enti, infatti, che offrono contratti a tempo indeterminato o determinato, tramite test e selezioni efficienti e precise. E, spesso, non è necessaria la laurea per poter accedere alle prove. Rimanere informati su scadenze e date potrà sicuramente aiutare a trovare il bando ideale per il ruolo che si desidera ricoprire.

I diversi bandi indetti e le prove finali per la selezione per i posti di lavoro previsti

Recentemente, sono stati indetti diversi concorsi che potrebbero interessare una varietà piuttosto ampia di profili lavorativi. Oggi ci concentriamo su quello indetto dalla ASL Roma 1, che dà la possibilità di lavoro a 326 laureati per il ruolo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. I candidati verrebbero suddivisi in questo modo:

204 nella sede della Asl Roma 1;

80 alla Asl Roma 2;

16 per l’AO San Camillo Forlanini;

11 posti per l’INMI Spallanzani;

8 per l’ARES 118;

4 per l’IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri;

3 al Policlinico di Tor Vergata.

La scadenza per la domanda è stata superata, ma per coloro che si erano candidati sono fuori le date per i 326 posti di lavoro e, soprattutto, sono pubbliche ora anche le modalità di selezione.

Fuori le date per i 326 posti di lavoro offerti da un importantissimo Ente in una delle città più belle del Mondo

Il bando prevede una prima prova scritta, una seconda pratica e una terza orale. La prima prova di cui abbiamo parlato si terrà al Centro Congressi Auditorium della Tecnica – Confindustria, a Roma. I giorni in cui si potrà sostenere sono 7, 8, 9, 10, 11, 14 marzo dell’anno corrente. Bisognerà concentrarsi su Elementi di Diritto Amministrativo, Civile, Contabilità Economico Patrimoniale e Legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale. I punteggi saranno suddivisi in modo specifico e si otterranno 30 punti per i titoli e 70 per i risultati delle prove.

Il bando era aperto ai laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia ed Economia e Commercio. Sono state ammesse anche le triennali in Economia e Gestione Aziendale, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze Economiche. Dunque, coloro che avevano inoltrato la domanda ora sanno esattamente dove recarsi per sostenere la prova scritta. Sul sito ufficiale dell’ASL, sarà possibile consultare ancora più nel dettaglio tutte le informazioni.

Lettura consigliata

L’INPS offre 1.858 contratti a tempo indeterminato con questo bando di cui sono uscite le date per sostenere le prove previste