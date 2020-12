Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’abbinamento tra funghi, bresaola e ricotta è quantomeno insolito. La preparazione che vedremo insieme lo sarà ancor di più. Tuttavia, è dalle contaminazioni che nascono le creazioni. La sperimentazione in cucina è quel faro che ci mostra la via per migliorarci e per attivare la nostra curiosità.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e in passato abbiamo già descritto ricette sperimentali, proprio come questa con zucca e basilico (consultabile qui). Per Natale dobbiamo impegnarci, certo. Ma l’impegno non è necessariamente legato all’importante esborso di portafoglio. Possiamo mettere amore e attenzione anche su prodotti che a prima vista sembrano semplici da trattare.

Vediamo, quindi, la ricetta odierna, che si addice perfettamente al cenone o al pranzo di Natale: funghi, bresaola e ricotta per un leggerissimo e velocissimo antipasto di Natale.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) funghi champignon comuni;

b) bresaola, 150 grammi;

c) olio evo;

d) ricotta:

e) sale e pepe .

La preparazione

In primo luogo, andiamo a pulire i nostri funghi champignon. Dobbiamo, infatti, prestare molta attenzione a togliere bene tutto il terriccio che è presente sul loro gambo. In particolare, anche delle minuscole particelle di terriccio, quasi invisibili all’occhio umano, potrebbero rovinare pesantemente il piatto.

Laviamo, quindi, i nostri funghi per qualche minuto e poi cerchiamo di scavare dentro alla coppella uno spazio a forma di sfera. Una volta che abbiamo creato questa cavità in tutti i funghi, prendiamo la parte del fungo che abbiamo tolto e la mescoliamo con la ricotta.

Prendiamo, quindi, questo composto e andiamo a farcire tutti i funghi. Ci versiamo un filo d’olio su ognuno di loro e una spolverata di sale e pepe.

Infine, disponiamo al di sopra di ogni fungo un pò di bresaola e inforniamo per venti minuti a 180 gradi. Il piatto è pronto, Buon appetito!

Abbiamo visto, dunque, come preparare questa gustosissima ricetta: funghi, bresaola e ricotta per un leggerissimo e velocissimo antipasto di Natale.