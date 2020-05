Ftse Mib: un titolo azionario che potrebbe continuare a scendere nei prossimi mesi

CNH Industrial, uno dei titoli azionari a maggiore capitalizzazione sul Ftse Mib, potrebbe nei prossimi mesi continuare la sua parabola ribassista.

Affinché ciò accada ci sono tutti i presupposti sia di natura grafica e previsionale che le indicazioni dei dati delle vendite passate e future.

I ricavi consolidati di CNH Industrial relativi al primo trimestre 2020 sono stati pari a 5.5 miliardi di dollari, in calo del 15.4% (13% a cambi costanti) rispetto ai 6.5 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2019. Nei primi tre mesi del 2020 i ricavi di vendita netti delle attività industriali si attestano a 5 miliardi di dollari, registrando un -17% (-14% a cambi costanti) rispetto ai 6 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2019. Il calo è dovuto all’effetto sfavorevole dell’epidemia da coronavirus sui mercati in tutto il mondo.

Un aspetto particolarmente negativo è l’indebitamento netto delle attività industriali che al 31 marzo ha raggiunto i 2.3 miliardi di dollari, in aumento di 1.5 miliardi di dollair rispetto ai 0.9 miliardi di dolllari rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre a fine marzo, l’indebitamento totale ammonta a 23.5 miliardi, in flessione di 1.3 miliardi di dollari rispetto a fine 2019.

Tuttavia c’è un aspetto positivo che va evidenziato nonostante la situazione incerta sui mercati, CNH Industrial può contare su una solida posizione finanziaria e su una liquidità disponibile pari a 9.9 miliardi di dollari al 31 marzo 2020 (11.2 miliardi di dollari al 31 dicembre 2019).

Analisi grafica e previsionale su un titolo azionario del Ftse Mib

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 19 maggio in ribasso del 4,83% rispetto alla seduta precedente a quota 5,158€.

Nel medio periodo, time frame settimanale, nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo qualche settimana fa (clicca qui per leggere). La proiezione ribassista sul time frame settimanale, infatti, ha raggiunto la sua massima estensione in area 5,3242€ (III° obiettivo di prezzo) e non riesce a staccarsene.

Per capire quale potrebbe essere la strada che le quotazioni intraprenderanno in futuro, siamo andati ad analizzare il time frame giornaliero.

Come si vede dalla figura la proiezione in corso è ribassista, ma da ormai diversi giorni si è appoggiata al forte supporto in area 5,1183€ (I° obiettivo di prezzo). Sarà, quindi, questo il livello da monitorare nei prossimi giorni.

Chiusure giornaliere inferiori a questo livello aprirebbero le porte a un’accelerazione ribassista verso area 4,1329€ (II° obiettivo di prezzo). Viceversa, chiusure giornaliere superiori a 5,4957€ aprirebbero le porte a un’inversione rialzista.