Nelle scorse sedute il nostro indice Ftse Mib ha cercato un tentativo di recupero rialzista, dopo la formazione di un top di breve e la successiva rottura di un canale rialzista.

Ma perché tale tentativo, al momento, non può dirsi riuscito?

E quali sono le condizioni per un più affidabile segnale di ripresa?

Ftse Mib sotto una triplice resistenza

Partiamo dal seguente grafico.

Nel grafico il semicerchio verde rappresenta un ciclo di medio che, in caso di ulteriori conferme sotto prossimi livelli di supporto, proietterebbe un bottom per dicembre inoltrato.

Il ciclo è suddiviso in quattro sottocicli, mentre le rette verticali nere indicano il passaggio tra due successivi sottocicli.

Ci troviamo, quindi, nel secondo sottociclo, e dal massimo sinora formatosi tutto il ciclo potrebbe invertirsi al ribasso.

Per avere questa conferma occorre attendere almeno la rottura del minimo di inizio secondo sottociclo.

Ma intanto, quanto meno in ottica di breve, non possiamo non notare una dinamica ribassista ancora in essere.

I motivi del fallito tentativo rialzista

In questi giorni molto si sta dibattendo sui possibili impatti di Covid, politiche macro e Jackson Hole sull’economia e sui mercati.

Ma, ad avviso di chi scrive, per quanto riguarda il nostro indice Ftse Mib, sono evidenti, intanto, alcuni fattori tecnici, che hanno frenato il tentativo rialzista.

Dal grafico di sopra, notiamo che le quotazioni hanno formato un minimo, dopo aver toccato l’area del primo target ribassista, proiettato da Magic Box. Era infatti stato proiettato un primo target ribassista in area 25.670 entro la fine di agosto, ed il minimo si è formato a 25.706, poco più dello 0,1 per cento rispetto al target.

Nel successivo tentativo di inversione, le quotazioni sono state intercettate da ben tre riferimenti resistenziali, che si congiungono sul medesimo livello.

Troviamo infatti la retta nera ascendente, che costituiva supporto dinamico del canale di breve rialzista, già rotto al ribasso. Ora tale retta funge da resistenza.

Ma troviamo sul medesimo livello anche la retta orizzontale nera, livello statico, peraltro rilevante anche per la tecnica Magic Box.

Non meno rilevante la trend line discendente rossa, che costituisce una resistenza dinamica.

Conclusioni

A proposito di Ftse Mib sotto una triplice resistenza, abbiamo quindi evidenziato, in questo articolo, la convergenza di diversi riferimenti resistenziali sui medesimi livelli di prezzo. Solo un confermato superamento di tale area potrà eventualmente indicare una ritrovata ripresa rialzista, mentre il proseguimento del ribasso spingerebbe nuovamente le quotazioni verso i target già proiettati.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“