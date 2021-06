Nell’articolo di ieri abbiamo evidenziato l’ipotesi di una possibile troncatura ciclica rialzista per il Ftse Mib.

Al tempo stesso questa situazione di medio termine deve tuttavia fare i conti con quella di lungo che, a mio avviso, viene bene evidenziata dal seguente grafico.

Ftse Mib sotto resistenza nel grafico di lungo termine

Il grafico a barre mensili evidenzia un chiaro segnale di potenziale doppio massimo, formatosi su un particolare livello.

Notiamo, infatti, che ci troviamo in corrispondenza del massimo formatosi dopo la precedente rottura del precedente livello di resistenza storica. Un livello che per molti anni le quotazioni non erano riuscite a superare.

Ecco quindi riconfermarsi i due scenari di fondo. Rottura definitiva della resistenza, oppure nuovo falso segnale e conferma, invece, del doppio massimo, con implicazioni nettamente ribassiste.

Per avere conferma della rottura rialzista sarebbe almeno necessaria una chiusura di giugno superiore al livello in cui ha iniziato a formarsi questo potenziale doppio massimo.

Quali i target in tempo e prezzo in caso di rottura rialzista?

In caso di rottura rialzista confermata, possiamo proiettare alcuni probabili target di lungo termine e setup temporali, in base alla seguente mappa dei prezzi e dei tempi, effettuando proiezioni con il metodo Magic Box, come da seguente grafico.

Sintetizzando:

primo target area 38500 con due principali setup.

Primo setup per/entro dicembre 2023, secondo setup per/entro settembre 2024, in caso di rallentamento della velocità di crescita.

Un secondo rilevante target, che potrebbe rappresentare l’apice di un più articolato movimento rialzista, in area 52800.

Le successive dinamiche chiariranno meglio i possibili setup temporali, entro cui tale livello potrebbe essere raggiunto, dovendosi prima, necessariamente, attraversare step intermedi.

Una conferma da Gann

A proposito del Ftse Mib sotto resistenza nel grafico di lungo termine, tramite tecniche di Gann si conferma uno dei possibili setup temporali, in particolare quello di dicembre 2023. Ecco il grafico.

Il grafico, ancora una volta a barre mensili, disegna un quadrato di minimo di 90. Inoltre, evidenziata dalla freccia rossa, la linea verticale bianca individua al suo interno proprio il setup di dicembre 2023.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“