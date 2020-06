Ftse Mib: il 2020 sarà tutto al rialzo per Italgas? Le prospettive di crescita sono molto interessanti

Sul Ftse Mob c’è un titolo azionario che nei momenti di difficoltà si erge a difesa degli investimenti azionari. Stiamo parlando di Italgas il titolo difensioni per eccellenza sull’indice principale del Ftse Mib. Ad esempio negli ultimi sette giorni che sono stati abbastanza movimentati per i mercati azionari ha perso il 2,6% a fronte di un mercato italiano che ha perso il 6%.

Le caratteristiche difensive del titolo sono evidenziate anche dal recente outlook sul 2020 pubblicato dalla società. L’impatto sui conti 2020 sarebbe stato marginale se l’emergenza Covid-19 fosse durata pochi. Tutti gli obiettivi per fine anno, quindi, sono in crescita rispetto al 2019. In particolare, i ricavi vengono stimati oltre 1,3 miliardi di euro, l’Ebitda tra 960 e 980 milioni di euro e il debito finanziario netto di circa 4,5 miliardi di euro e un leverage del 60%.

Questi numeri sono stati ben accolti dagli analisti che hanno migliorato la loro raccomandazioni su Italgas. L’opinione generale è che, riassunta con le parole di un report di Mediobanca,

alle attuali valutazioni l’azione è attraente perché opera in un settore altamente regolato, non ha un’esposizione rilevante sulle commodity e presenta un rischio molto limitato di controparte.

Il consenso medio, tuttavia, rimane HOLD con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% .

Analisi grafica e previsionale sul titolo Italgas

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 15 giugno a 5,18€ in rialzo dello 1,97% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e dopo diverse settimane cha finalmente avuto ragione della forte resistenza in area 4,9657€. Questa prova di forze ha aperto la strada al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 5,8932€. La massima estensione del rialzo si trova in area 6,8208€.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 4,9657€. Solo chiusure settimanali inferiori a 4,3982€, però, farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

