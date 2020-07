Ftse Mib Future: i rialzisti rispondono all’appello. Quotazioni dirette verso area 40000?

Settimana scorsa per Ftse Mib Future (quotazioni) parlavamoo di ultima chiamata per i rialzisti. La risposta c’è stata e i rialzisti hanno risposto presente.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame giornaliero

Ancora una volta le quotazioni si sono avvicinate all’obiettivo, ma hanno ritracciato. Bisogna, quindi, stare molto attenti a quanto succederà durante le prossime sedute.

Una chiusura superiore a 19970 aprirebbe le porte al raggiungimento di area 21795 (III° obiettivo di prezzo). In caso contrario si tornerebbe in area 18105.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame settimanale

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista, supportata anche da un segnale del BottomHunter, e ha raggiunto e superato il I° obiettivo di prezzo in area 19375. Intorno a questo livello stiamo assistendo a un balletto che potrebbe avere conseguenze molto negative sui portafogli degli investitori. I falsi segnali, infatti, si succedono continuamente. È, quindi, fondamentale aspettare la barra successiva per entrare in posizione.

Per le prossime settimane, quindi, da monitorare con attenzione la conferma di chiusure settimanali superiori /inferiori a 19375.

La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni recuperare l’importante livello in area 19375, per cui aspettiamo una conferma per settimana prossima. In questo caso il Ftse Mib Future si dirigerebbe verso area 31000.

Ftse Mib Future: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame mensile

Alja chiusura del 26 giugno scrivevamo

Mancano solo due sedute di Borsa aperta e il mese di giugno sarà alle spalle. Si avvicina, quindi, il momento delle scelte nell’ottica di lungo termine. Ricordiamo che la proiezione in corso è ribassista e che solo chiusure mensili superiori a 19010 farebbero scattare l’inversione di tendenza con obiettivo in area 22200, In caso contrario l’obiettivo successivo al ribasso si trova in area 13090.

La chiusura sopra l’importante resistenza c’è stata, per cui ci aspettiamo un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Notiamo come la massima estensione del rialzo si trovi in area 40000.

Conclusioni

Viste le continue inversioni di tendenza la prudenza è d’obbligo. Tuttavia notiamo come il segnale mensile sia rialzista e punta verso obiettivi molto ambiziosi in area 40000.