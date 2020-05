Ftse Mib Future: come sarà il mese di giugno? Le indicazioni della chiusura di maggio

La chiusura del 29 maggio del Ftse Mib Future (quotazioni) è corrisposta sia a quella settimanale che a quella mensile. Ha, quindi, una duplice valenza il cui impatto sarà valutato nelle prossime sezioni.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame giornaliero

È in corso una proiezione rialzista che ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 18.240. La chiusura del 29 maggio, però, è stata inferiore a questo livello, per cui la seduta di lunedì sarà di fondamentale importanza. La mancata rottura di questo livello potrebbe favorire una discesa delle quotazioni almeno fino in area 17.550. Solo una rottura giornaliera inferiore a 17.105 farebbe invertire al ribasso la tendenza di breve.

Una rottura della resistenza, invece, farebbe accelerare al rialzo verso il II° obiettivo di prezzo in area 20.100. La massima estensione del rialzo si trova in area 21.940.

Ftse Mib Future: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame settimanale

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista, supportata anche da un segnale del BottomHunter. Dopo alcuni tentativi la resistenza in area 17.305, infatti, ha ceduto alle pressioni rialziste. A questo punto ci sono tutti i presupposti per il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 19.500. Per le prossime settimane, quindi, da monitorare con attenzione la conferma di chiusure settimanali superiori a 17.305 e confermate in quelle successive. Solo in questo modo si avrebbe qualche supporto in più allo scenario che vede il raggiungimento di area 19.500.

Da notare che una chiusura mensile settimanale a 19.500 farebbe decollare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 25.300. La massima estensione, invece, si trova in area 31.000.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame mensile

La chiusura di maggio è stata superiore a 16.910, per cui adesso le quotazioni dovrebbero accelerare verso area 19.180. Tuttavia, solo chiusure mensili superiori a 19.180 farebbero definitivamente abbandonare lo scenario ribassista.

In questo caso la nuova proiezione rialzista farebbe scattare le quotazioni verso area 22400. A seguire, poi, gli obiettivi successivi sono in area 31.000 e 39.500.

Confrontando questi livelli con quelli settimanali si nota come ci siano due aree di prezzo molto importanti: 19.500 e 31.000. La rottura del primo in chiusura settimanale/mensile, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 25.000. Area 31.000, poi, è di fondamentale importanza per ulteriori sviluppi rialzisti. Da un lato, infatti, rappresenta la massima estensione del rialzo in corso sul time frame settimanale, dall’altro rappresenta l’ultimo ostacolo prima del raggiungimento dei area 39.500 sul time frame mensile.

Conclusione

La difficoltà in corso sul time frame giornaliero nel superare area 18.240 non deve spaventare. Sono anche possibili discese fino in area 17.750.

Per la continuazione del rialzo nel medio/lungo periodo, monitorare settimana prossima la tenuta in chiusura settimanale di area 17.305.

