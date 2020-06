Ftse Mib Futre: potenti segnali rialzisti aprono la strada a rialzi molto importanti

Se eettimana scorsa mettevamo in evidenza (Il Ftse Mib potrebbe ritornare sui minimi di marzo. Lo scenario da incubo sul mercato italiano) come il Ftse Mib Future (quotazioni) avesse dato un segnale di debolezza, questa settimana siamo qui a riportare di un indice che ha immediatamente recuperato i supporto rotti e si rilancia al rialzo.

Questo alternarsi di segnali rialzisti e ribassisti,ci deve far capire che ci troviamo in una condizioni molto instabile, Prima di aprire posizioni, quindi, bisogna sempre aspettare la conferma del segnale e, soprattutto, guardare all’analisi multi time-frame. Solo in questo modo si può ridurre il rischio di perdite.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame giornaliero

La mancata rottura di area 19970 (II° obiettivo di prezzo) ha provocato un ritracciamento fino al livello atteso. Il supporto in area 18105 (I° obiettivo di prezzo), infatti, ha retto alla pressione ribassista e fatto partire al rialzo le quotazioni che adesso sono attese nuovamente in area 19970. Cosa accadrà in prossimità di questo livello avrà un impatto decisivo sul futuro delle quotazioni.

Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 21795 (III° obiettivo di prezzo). In caso contrario si tornerebbe in area 18105.

Ftse Mib Future: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame settimanale

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista, supportata anche da un segnale del BottomHunter, e ha raggiunto e superato il I° obiettivo di prezzo in area 19375. Intorno a questo livello stiamo assistendo a un balletto che potrebbe avere conseguenze molto negative sui portafogli degli investitori. I falsi segnali, infatti, si succedono continuamente. È, quindi, fondamentale aspettare la barra successiva per entrare in posizione.

Per le prossime settimane, quindi, da monitorare con attenzione la conferma di chiusure settimanali superiori /inferiori a 19375.

Da quanto accadrà in prossimità di questo livello si capirà il futuro del Ftse Mib.

Ftse Mib Future: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame mensile

Siamo solo a metà mese, ma ricordiamo che la proiezione in corso è ribassista e che solo chiusure mensili superiori a 19010 farebbero scattare l’inversione di tendenza con obiettivo in area 22200, In caso contrario l’obiettivo successivo al ribasso si trova in area 13090.

Conclusioni

Viste le continue inversioni di tendenza la prudenza è d’obbligo. Aspettare la conferma di ogni segnale nella barra successiva.