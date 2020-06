Ftse Mib: dove si fermerà il rialzo in corso?

Che la chiusura di maggio fosse stata molto importante e positiva sul Ftse Mib Future (quotazioni) era già stato ampiamente discusso nel commento settimanale su questo indice settimana scorsa (clicca qui per leggere). La settimana appena conclusasi, quindi, ha visto un’esplosione rialzista con le quotazione che hanno guadagnato oltre il 10%.

È, quindi, passato il pericolo di ulteriori ribassi e si può tornare a investire tranquillamente sul mercato italiano?

Per rispondere a questa domanda bisogna studiare con attenzione i grafici e capire i livelli chiave oltre i quali si può assistere a un’inversione di tendenza. Per il momento tralasciamo il time frame mensile visto che siamo solo all’inizio del mese.

Ftse Mib: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame giornaliero

Settimana scoppiettante con quattro sedute su cinque che hanno chiuso in forte rialzo e la quinta che ha visto le quotazioni invariate rispetto a quella precedente.

Il risultato netto di questa esplosione rialzista è stato il raggiungimento e rottura dell’importantissima resistenza in area 20.100 (II° obiettivo di prezzo). Si sono aperte, quindi, le porte a una continuazione del rialzo fino al III° obiettivo di prezzo in area 21.940. Su questi livelli le quotazioni potrebbero subire una battuta di arresto temporanea e vedere materializzarsi un ritracciamento che potrebbe essere un’occasione di acquisto.

Solo chiusure inferiori a 20.100 metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Ftse Mib Future: indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul time frame settimanale

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista, supportata anche da un segnale del BottomHunter, e ha raggiunto e superato il I° obiettivo di prezzo in area 19.500. Per le prossime settimane, quindi, da monitorare con attenzione la conferma di chiusure settimanali superiori a 19.500. Solo tale scenario farebbe decollare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 25.300. La massima estensione, invece, si trova in area 31.000.

Conclusione

La tendenza in corso è rialzista e mostra una notevole forza. Solo chiusure settimanali inferiori a 19.500 metterebbero in crisi lo scenario rialzista. Un’inversione ribassista verrebbe anticipata da chiusure giornaliere inferiori a 20.100.