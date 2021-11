Dopo aver centrato in prezzo e tempo le proiezioni di breve/medio, già oggetto di pregresse analisi, ci domandiamo quali prospettive caratterizzino il nostro indice Ftse Mib in ottica di medio/lungo.

Al momento le prospettive di un ribasso sono state scongiurate dalla mancanza di segnali di conferma ribassista in ottica di medio/lungo, in particolare dalla mancanza di barre con chiusura inferiore al minimo del precedente time frame mensile.

Tale mancanza di conferme ribassiste ha rilanciato le quotazioni, ma quali sono le prospettive dell’indice?

Ftse Mib: dal setup ai prossimi obiettivi

Dal punto di vista economico, la curva dei rendimenti sui titoli di Stato evidenzia una dinamica, conseguente alle dinamiche rialziste dell’inflazione, ma non si riscontrano inversioni della curva. Un segnale quindi sicuramente ottimista per l’economia e, di conseguenza, per la Borsa.

Magic Box ed i target in tempo e prezzo

Procediamo, nella nostra analisi, proiettando futuri target in tempo e prezzo, con il metodo Magic Box, applicato nel seguente grafico a barre mensili.

L’area gialla è quella interessata da un pattern, definito secondo i canoni del metodo.

La retta orizzontale nera in alto rappresenta un prossimo, rilevante target, in area 35.062.

Le retta verticali nere indicano invece i setup temporali, per/entro i quali il target dovrebbe essere raggiunto: settembre 2022, settembre 2023, gennaio 2024.

La centratura di un setup escluderà gli altri.

Il contesto complessivo, come indicato in precedenti analisi, potrebbe far rientrare questo target in un più ampio contesto rialzista, di cui già ci eravamo occupati in passato, ma per il momento ci concentriamo su questo target più ravvicinato.

Quadratura spazio-tempo con gli orbitali planetari

Il raggiungimento del target di prezzo nei setup rappresenterebbe una perfetta quadratura spazio-temporale, corrispondendo peraltro a livelli che si desumono anche dalla tecnica dei cosiddetti orbitali planetari.

Per concludere sull’argomento “Ftse Mib: dal setup ai prossimi obiettivi”, procediamo quindi nella nostra analisi, andando a verificare a quali posizioni planetarie corrisponderà il target di 35.062 in corrispondenza dei setup temporali proiettati.

Settembre 2022: in chiusura mensile troveremo Marte geocentrico a 19 gradi in Gemelli, che equivale a 79 gradi cumulati.

Trasformando in prezzo, troviamo: 35.062/360=97,39.

Quindi 97×360=34.920.

Infine: 34.920+79=34.999, a meno dello 0,2% dal target di 35.062.

Settembre 2023: saltando i passaggi intermedi, di cui sopra, troviamo in chiusura mensile Venere geocentrica a 22 gradi in Leone.

Applicando il metodo già illustrato, equivale ad una quotazione di 35.062, esattamente corrispondente al target già proiettato.

Gennaio 2024: troviamo la Luna geocentrica a 7 gradi in Bilancia in chiusura mensile. Tradotto in quotazioni, porta a 35.107, posizione ancora una volta prossima al target di 35.062.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“