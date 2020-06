Ftse Mib: come capire se Generali Assicurazioni perderà o guadagnerà il 60% nelle prossime settimane?

Generali Assicurazioni è uno dei big del Ftse Mib di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Per la quasi totalità degli operatori finanziari la mossa di Del Vecchio che punta a scalare Mediobanca ha in realtà un secondo fine: il controllo di Generali Assicurazioni..

I rumors che hanno seguito l’annuncio del fondatore di Luxottica hanno spinto al rialzo il titolo del Leone di Trieste che durante la settimana del 1 giugno ha guadagnato poco più del 15%. La speculazione, quindi, ha messo le ali al titolo che aveva iniziato anche la settimana successiva al rialzo. Tuttavia la notizia della raccomandazione dell’organo di supervisione della BCE circa lo stop dei dividendi per tutto il 2020, ossia oltre il limite del 1° ottobre stabilito dalla BCE lo scorso marzo, ha dato un brutto colpo sia alle banche che alle società d’investimento e assicurazioni. Ricordiamo che ai livelli attuali la cedola pagata da Generali Assicurazioni avrebbe avuto un rendimento di circa il 7%.

Qualora gli effetti di questo contraccolpo dovessero durare anche nei prossimi giorni il titolo potrebbe subire forti ripercussioni negative.C’è il rischio, quindi, che Generali Assicurazioni possa essere per le prossime settimane uno dei peggiori titoli del Ftse Mib. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dell’analisi grafica e previsionale.

C’è poi un altro aspetto che bisogna indurre alla prudenza e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, Per Generali Assicurazioni il pericolo viene dai Btp?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Generali Assicurazioni

Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 14,265€ in ribasso dello 1,07% rispetto alla seduta precedente.

Il livello cruciale da monitorare per le prossime settimane passa per area 14,3064€ (I° obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso).

Una chiusura settimanale, confermate in quelle successive, sopra questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che ha la sua massima estensione in area 22,5391€ per un potenziale rialzo del 60% circa.

Analogamente chiusure inferiori al livello indicato aprirebbero le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 5,1234€. Una conferma in tal senso si avrebbe con chiusure settimanali inferiori a 11€.