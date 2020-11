Da fine ottobre l’indice Ftse Mib è salito poco meno del 30 per cento, in linea con l’impostazione ciclica ed alcune proiezioni di prezzo.

Ora però siamo giunti ad un appuntamento con un setup di un certo rilievo, segnalato sia su time frame settimanale che daily, in base a diverse tecniche.

L’indice cosa farà e come confermerà una eventuale inversione di tendenza?

Ftse Mib alla prova del setup

Analizziamo intanto perché siamo giunti su un setup, partendo dal seguente grafico a barre settimanali.

Il semicerchio verde rappresenta un ciclo di medio, che è giunto nel suo terzo sottociclo. Pertanto le quotazioni sono in una fase dove statisticamente si trova il top dell’intero ciclo.

Altre indicazioni provengono dal metodo Magic Box. In particolare, la retta rossa orizzontale indica un primo importante target di prezzo, mentre la linea positivamente inclinata, sempre in rosso, all’intersezione con la retta orizzontale, tracciata ancora una volta con Magic Box, segnala appunto il setup temporale.

Le quotazioni, come notiamo, si trovano esattamente in corrispondenza, quindi, di questo setup spazio/temporale, come rimarcato dalla freccia nera.

Il time frame daily

Passiamo ad un grafico maggiormente dettagliato, scendendo di time frame, con il seguente grafico a barre daily.

Applicando al time frame daily il metodo Magic Box troviamo, ancora una volta, il medesimo target di prezzo e tempo.

E, anche su questo time frame, si nota un ciclo giunto al suo terzo sottociclo, da cui potrebbe scaturire la formazione di un top di periodo.

Passiamo quindi ad alcune metriche di Gann.

Metriche di Gann

Il seguente terzo ed ultimo grafico, a barre settimanali, applica alcune metodiche di Gann.

Applicando, in particolare, una tecnica denominata quadrato di range, proiettiamo alcuni setup temporali, rappresentati dalle rette verdi verticali.

Quello evidenziato dalla freccia rossa corrisponde alla settimana in corso.

Questo setup corrisponde anche alla proiezione consentita da coefficienti trigonometrici, applicati a quadrati di Gann.

In questo caso il setup in corso veniva proiettato in base al Coseno del vettore angolare 1 X 1 del medesimo quadrato, che aveva proiettato le linee verticali.

Conferme di setup sul Ftse Mib messo alla prova?

Una eventuale conferma di inversione richiede almeno la rottura ribassista del minimo della precedente barra settimanale.

In caso di inversione, calcoleremo target di prezzo e tempo della fase ribassista, mentre la rottura dell’attuale target, raggiunto dalle quotazioni, proietterà i corsi verso ulteriori target rialzisti, che saranno oggetto di future analisi.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“