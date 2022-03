Frutto di un incrocio tra due razze considerate tra le più belle del Mondo, questo gatto affettuoso è anche giocherellone e ama i bambini

Torniamo a parlare dei nostri amici a quattro zampe, focalizzando l’attenzione sul gatto. Fiero, indipendente e buffo, il gatto è uno degli animali più intelligenti. Circolano molte notizie false sul gatto. Per esempio, la classica è che ci corre dietro solo quando ha fame.

Non è assolutamente vero che il gatto ci insegue solo nel momento della pappa. Infatti, il gatto è uno degli animali più affettuosi e ci dice “ti voglio bene” con questo gesto tenerissimo. Data questa doverosa premessa, dobbiamo anche considerare che ogni razza ha la proprie caratteristiche.

Se dovessimo fare un paragone, diremmo che alcune persone non riescono a manifestare il proprio affetto, perché “è carattere”. Allo stesso modo, alcune razze sono più restie, mentre altre esprimono fin troppo il loro amore.

In ogni caso, le razze più socievoli sono superiori rispetto a quelle più diffidenti. Una razza parecchio amorevole è frutto di un incrocio tra due razze considerate tra le più belle del Mondo. In effetti, è di una bellezza fuori dal comune, ma soprattutto è talmente espansiva che farà divertire i nostri bambini.

Il Tonchinese

La razza Tonchinese può essere considerata come una delle più belle, dato che nasce dall’incrocio tra il Siamese e il Burmese. I colori del suo manto, solitamente, sono il bianco, il grigio e il marrone. Tuttavia, questi colori possono cambiare di tonalità. Infatti, il marrone potrebbe diventare simile al color cammello oppure color miele ambrato; il grigio potrebbe sembrare argento.

La particolarità di questo gatto sta proprio nella sua unicità, grazie ai colori. È possibile che un Tonchinese abbia colori diversi rispetto a un altro Tonchinese, anche se si tratta della stessa razza. Quello che non cambia, ed è comune a tutti gli appartenenti della razza, è il carattere.

Come anticipato, il Tonchinese è molto intelligente e capace di fiutare presto i pericoli. Questo è correlato al fatto che ha un senso di protezione innato verso la sua famiglia. Ma non mancheranno i momenti gioiosi, in cui questo gatto farà divertire i bambini. Infatti, è uno dei gatti più giocherelloni e socievoli.

Inoltre, farà fare bella figura davanti agli ospiti, perché li accoglierà “a zampe aperte”. Va d’accordo anche con altri gatti, semmai avessimo intenzione di prenderne altri. È, altresì, molto attivo e agile. Ama l’aria aperta e i luoghi dove poter correre e arrampicarsi. Proprio per questo motivo, potrebbe scappare, per cui aiutiamo il suo spirito avventuroso a non correre pericoli.

