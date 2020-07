Omega 3 e Omega 6, i cosiddetti “acidi grassi essenziali”, quelle sostanze, che pur essendo appunto dei grassi, sono ritenuti essenziali per il nostro benessere. Il nostro organismo non riesce a sintetizzarli in maniera autonoma e quindi deve andare a pescarli nei cibi. L’Omega 3 dei due è il più conosciuto, anche perché contenuto in alimenti molto famosi, come il salmone, l’Omega 6 è altrettanto importante. Oggi il nostro “team benessere” andrà ad analizzarne le caratteristiche e le qualità benefiche.

Ridurre il colesterolo

Gli alimenti ricchi di Omega 6 e Omega 3, ricchi di questi acidi sono contenuti:

– Nel pesce

– Nei cereali

– Negli oli vegetali

– Nella frutta secca

Sono fondamentali per prevenire le malattie cardiovascolari, l’arteriosclerosi, ma, secondo recenti studi, frutta secca e zucca col loro Omega 6 sono in grado di eliminare il grasso addominale. Andrebbero assunti quotidianamente, e, soprattutto, dovremmo alternarli ai grassi saturi, come carne, burro, latte e formaggi, per compensare l’equilibrio fisico. Le prime scoperte mediche sugli Omega sono quelle per cui sono ancora famosi: combattere il colesterolo alto.

La lista degli Omega 6

Se frutta secca e zucca col loro Omega 6 sono in grado di eliminare il grasso addominale, non da meno sono tutti gli alimenti che ne sono ricchi:

– L’olio di girasole

– Le noci

– L’olio di mais

– L’olio di lino

– Le uova

– La soia e i suoi derivati

– L’olio di borragine

– L’olio di enotera

– Pesce

Alcuni fanno parte della nostra tavola, altri meno, ma, proprio per questo ne consigliamo l’assunzione per permettere al nostro corpo di mantenersi sano.

L’acido linoleico

Il protagonista di questa azione positiva nell’Omega 6 è l’acido linoleico, dalla grande virtù antinfiammatoria. Se, da un lato è importante anche per eliminare il grasso addominale, dall’altra contribuisce ad accrescere lo sviluppo cerebrale. Non per niente, abbonda nel latte materno. Una carenza nel nostro corpo può portare anche a malattie della pelle e, nei bambini all’arresto della crescita, fisica e cerebrale. Per questo la nostra redazione ricorda ai genitori di non far mancare mai ai bambini pesce, uova e frutta secca!

Approfondimento

