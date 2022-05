Ci sono giorni in cui vorremmo un dolce buono da mangiare senza, però, tutte le complicazioni di preparazioni complesse. A venire incontro a questa nostra necessità troviamo sicuramente quel ventaglio di ricette per dessert al bicchiere da preparare in poco tempo. In questo articolo allora vedremo assieme come fare un fantastico tiramisù alla frutta da gustare al cucchiaio senza grandi affanni.

Tutti gli ingredienti necessari per la nostra ricetta

360 g di savoiardi;

200 g di fragole;

100 g di ciliegie;

400 g di mascarpone;

200 g di ricotta fresca;

6 uova;

180 g di zucchero semolato;

1 di limone bio;

300 ml di succo di arance rosse;

4 cucchiai di Cointreau;

1 baccello di vaniglia;

cacao amaro.

Frutta fresca e mascarpone saranno buonissimi quando uniti assieme in questo delizioso dessert al bicchiere

Come prima cosa, prendiamo la frutta che utilizzeremo per la farcitura. Snoccioliamo le ciliegie, tagliamole in quattro e poi riduciamo a pezzetti le fragole. Mettiamo tutto quanto assieme in una ciotola con del succo di limone, due pezzi della sua scorza e teniamo da parte. Incidiamo poi il baccello di vaniglia per lungo e grattiamo via la polpa interna assieme ai semi; aggiungiamo il tutto allo zucchero e mescoliamo per bene.

Una volta che avremo preparato lo zucchero aromatizzato uniamo i tuorli appena sbattuti e montiamo con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto morbido e spumoso. Man mano che stiamo frullando aggiungeremo poi anche il mascarpone e la ricotta setacciata.

A parte, montiamo a neve gli albumi e uniamoli al composto mischiando però con una spatola piatta e mescolando delicatamente dall’alto verso il basso.

Prendiamo i savoiardi e immergiamoli in un mix fra il liquore di Cointreau e il succo d’arancia. Spezziamoli a metà e disponiamoli sul fondo dei bicchieri per poi ricoprire il tutto con crema di mascarpone e frutta a pezzi. Alterniamo così gli strati fino all’esaurimento degli ingredienti. Per finire, non ci resterà che mettere i bicchieri in frigo per circa due ore e, una volta pronti, iniziare le decorazioni. Spolveriamo il tutto con il cacao e poi aggiungiamo sopra una manciata di fragole e ciliegie come decorazione. Ecco allora che frutta fresca e mascarpone saranno buonissimi quando uniti per creare una variante del tiramisù golosa come ben poche.

Approfondimento

Facciamoci tentare da questo piatto unico per fare anche un figurone grazie al suo delizioso cuore filante di formaggio