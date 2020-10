In un articolo precedente abbiamo scoperto perché gli estrattori di succhi sono un ottimo investimento. In questo scopriremo se è frullato o estratto, questo è il dilemma. Sappiamo che i nutrienti della frutta sono necessari per una vita sana. Non sempre, però, riusciamo a fare il giusto carico giornaliero di questo alimento.

La soluzione può essere trovata grazie all’utilizzo di concentrati naturali di vitamine e minerali. Di cosa si tratta? Ci riferiamo agli estratti e ai frullati. Entrambi, infatti, hanno un effetto benefico sul nostro organismo. Ma come fare a scegliere quello adatto alle nostre esigenze? Siamo sicuri che un estratto faccia davvero al caso nostro? Scopriamolo insieme.

Frullato o estratto, questo è il dilemma. I pro e i contro dell’estrattore.

La differenza principale tra un frullato e un estratto sta nel fatto che il frullato è meno concentrato. Come mai? Il frullato contiene anche le fibre di frutta e verdura tritata mentre gli estratti no. Questi ultimi, infatti, sono noti per essere ricchi di vitamine e sali minerali e poveri di fibre. È su questa differenza che dovrebbe ricadere la nostra scelta.

Lo sbalzo glicemico

Un estratto di frutta e verdura, essendo povero di fibre, consente un’assimilazione più veloce dei nutrienti. Solitamente, infatti, gli zuccheri semplici sono incapsulati nelle fibre e il loro rilascio all’interno del nostro organismo avviene in modo lento e graduale.

L’assenza di fibre accelera notevolmente questo processo. Cosa significa questo? Significa che gli zuccheri, solitamente digeriti lentamente, saranno subito disponibili, causando un picco glicemico repentino.

Come potete immaginare, al picco segue un calo, altrettanto repentino. La conseguenza è che ci sentiamo spesso stanchi e deboli. Inoltre, e non si direbbe, questo sbalzo repentino della glicemia nel sangue comporta un’accumulazione immediata di ciò che ingeriamo. Contrariamente a quanto si possa pensare è quindi sconsigliato a chi ha necessità di dimagrire.

Il verdetto finale

Ricapitolando, sicuramente il frullato è un’opzione migliore se abbiamo bisogno di incrementare l’assunzione dei micronutrienti presenti in frutta e verdura. Anche se l’apporto di sali minerali e vitamine può essere inferiore a quello dell’estratto, la presenza di fibre ci assicura una dieta corretta ed equilibrata.