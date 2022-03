La friggitrice ad aria permette di gustare fritture meno caloriche della norma. Per questo e altri motivi, in molti hanno scelto di acquistarne una.

Tra gli alimenti che in genere si friggono maggiormente ci sono proprio i calamari. Come antipasto o secondo piatto, sono sempre una pietanza amatissima e perfetta da proporre anche durante le occasioni festive.

In questa guida vedremo come realizzare una frittura di calamari senza unto e buona come al ristorante con la friggitrice ad aria.

Chi vuole, potrà usare dei calamari decongelati. Per un risultato ottimale, tuttavia, si raccomanda di usare quelli freschi.

Ingredienti per 4 persone

a) 600 g di calamari freschi o decongelati;

b) farina di semola;

c) pangrattato;

d) olio extravergine di oliva spray;

e) sale fino;

f) succo di limone (facoltativo).

Frittura di calamari senza unto e buona come al ristorante con la friggitrice ad aria seguendo questi semplici consigli

Lavare e pulire i calamari. Tagliarli ad anelli, assicurandosi che non siano eccessivamente sottili. Asciugarli bene, affinché non diventino molli dopo la cottura.

Impanare i calamari in un mix di pangrattato e farina di semola. Si raccomanda di non far passare molto tempo tra questa fase e la frittura, così che i calamari risultino ancora più croccanti al termine della cottura.

Nebulizzare un po’ di olio extravergine di oliva sul cestello della friggitrice ad aria. Mettere gli anelli di calamari impanati al suo interno, non sovrapposti ma l’uno vicino all’altro.

Spruzzarci sopra un altro po’ di olio extravergine di oliva. Farli cuocere a 180 gradi per 10 minuti. Se i calamari sono grandi, girarli a metà cottura per farli cuocere da entrambi i lati e nebulizzarli con un altro spruzzo di olio.

Al termine della frittura, salarli e aspergerli di succo di limone. Non resta che servirli quando sono ancora caldi.

