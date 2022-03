Iniziare la giornata con una buona colazione è l’ideale per sentirsi bene già dal primo mattino. Molte persone si chiedono cosa potrebbero mangiare per non rischiare di ingrassare, ma senza rinunciare alla buona cucina.

Al supermercato troviamo tantissimi prodotti per la colazione, ma la maggior parte di questi sono pieni di zuccheri e conservanti. Esistono alcuni alimenti diffusissimi sulle nostre tavole che sarebbero dei veri e propri nemici della nostra linea, e che potrebbero far aumentare il nostro girovita.

Per fortuna, però, non è così difficile trovare delle ricette alternative per mangiare con gusto e senza il rischio di ingrassare.

Questa ricetta è dolce, ma non contiene zucchero

Per fare una colazione buona e sana, potremmo provare queste fantastiche frittelle da preparare in 10 minuti al mattino. Sono davvero economiche, perché ci serviranno solo pochissimi ingredienti, come farina, latte e lievito. Alla fine avremo una ricetta così buona che tutti ne andranno matti.

Frittelle senza zucchero da preparare al volo e con pochi euro, per una colazione sana e gustosa ma che non faccia ingrassare

Avere un’alimentazione sana ed equilibrata significa sperimentare e scegliere gli alimenti più adatti alle nostre necessità. Ad esempio, per difenderci dall’osteoporosi, oltre al solito latte di mucca, potremmo provare anche un buon bicchiere di questa bevanda squisita.

Alla nostra bevanda, poi, potremmo abbinare la ricetta delle frittelle light velocissime da preparare.

Ingredienti e procedimento

180 g di farina integrale;

250 ml di latte vegetale;

15 grammi di stevia;

3 grammi di lievito per dolci;

1 uovo.

Apriamo un uovo in una ciotola e sbattiamolo con una forchetta o una frusta manuale. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo, quindi versiamo anche il latte.

A questo punto iniziamo ad aggiungere nella ciotola anche la farina, già setacciata, poca alla volta.

Continuiamo a mescolare, per evitare che si creino grumi nell’impasto. Ultimiamo versando nella ciotola anche il lievito, quindi mischiamo un’ultima volta, finché l’impasto non sarà omogeneo o senza grumi.

Ora dovremo semplicemente scaldare una padella antiaderente, in cui verseremo un cucchiaio di impasto per volta. Faremo cuocere la frittella da un lato e poi dall’altro, girandola con un mestolo.

Continueremo la stessa procedura finché non avremo terminato l’impasto.

Il nostro lavoro si concluderà molto velocemente e ci avremo impiegato meno di 10 minuti. Queste frittelle senza zucchero velocissime e da preparare in pochi minuti sono davvero squisite e molto economiche.

Il risultato ci lascerà davvero a bocca aperta.