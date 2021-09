Settembre è l’ultimo periodo dell’anno in cui possiamo gustare le zucchine di stagione. È vero che oramai siamo abituati ad averle a disposizione tutto l’anno, ma dovremmo approfittare della loro freschezza. Ecco perché è il momento di preparare delle frittelle di zucchine al forno per una cena leggera e gustosa per grandi e piccini.

Pochi e semplici ingredienti che saranno in grado di stupire anche senza riempire la casa di odore di frittura. Tra l’altro i cibi fritti fanno parte della lista di quelli sconsigliati per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Non solo, ma possono anche peggiorare condizioni comuni, come le infezioni al tratto urinario. In ogni caso, questa ricetta non ci farà rimpiangere troppo la frittura, perché esalta al meglio il gusto delle zucchine. Armiamoci quindi di grembiule e invitiamo gli amici a cena. Un paio di teglie potranno sfamarli tutti, anche senza sporcare tutta la cucine!

Ingredienti

2 zucchine;

2 uova;

150 gr di farina 00;

50 gr di Grana Padano;

2 cucchiai di pane grattugiato;

sale q. b;

pepe q. b.;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Le frittelle sono un grande classico apprezzato da molti. Solitamente però le prepariamo fritte con un’abbondante dose di olio. Se preferiamo allora suggeriamo questo trucco che pochi conoscono per delle frittelle alle zucchine croccanti fuori e morbide dentro in soli 10 minuti. Per una versione più leggera invece armiamoci di grattugia e zucchine.

Per prima cosa sciacquiamo le zucchine e togliamo via le estremità. Tagliamone la metà di una a rondelle e grattugiamo le altre usando le maglie larghe. Lasciamole a scolare in un colino con un po’ di sale per estrarre l’acqua in eccesso. Nel frattempo prepariamo la pastella.

Con una frusta sbattiamo le uova con sale e pepe. Adesso aggiungiamo la farina a poco a poco. Quando sarà ben incorporata e senza grumi aggiungiamo grana e pangrattato. Mescoliamo tutto per bene sino ad ottenere una pastella piuttosto densa.

È arrivato il momento di unire la star del piatto: le zucchine. Aggiungiamole alla pastella insieme a un filo d’olio.

Disponiamo una teglia foderata con carta da forno e accendiamo il forno a 180 gradi. Con un cucchiaio o con le mani creiamo dei mucchietti di pastella e zucchine mettendoli direttamente in teglia. Non è necessario che siano precisi, esattamente come per le frittelle fritte. Lasciamole in forno per 20 minuti e serviamo.