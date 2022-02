Fritte o in camicia, sode o alle coque, ma le uova scadute si possono mangiare o fanno male alla salute? E come si fa a farle durare più a lungo

Fritte o in camicia, sode o alla coque le uova sono forse l’alimento più usato in cucina. Le consumiamo da sole, in mille modi diversi, e le usiamo in tanti preparati dolci o salati. Per questo non possono mancare nel nostro frigorifero e in certe occasioni ci salvano la cena. A volte riusciamo a comprarle direttamente dal produttore, in piccole aziende agricole che attuano la vendita diretta. In questi casi cerchiamo di capire se sono fresche e come fare per mantenerle più a lungo possibile. E se scadono? Scopriamo se le uova scadute fanno male e se possono essere consumate dopo la data di scadenza.

La prova per verificare la freschezza

È buona norma non mangiare le uova scadute perché si rischiano infezioni importanti come la salmonella. Se sono passati solo uno o due giorni dalla data di scadenza oppure se abbiamo acquistato uova dal produttore, possiamo fare una piccola prova che molti già conoscono. Basta prendere una ciotola, riempirla di acqua e mettervi l’uovo. Se galleggia è meglio non consumarlo, se va a fondo si può mangiare tranquillamente, se rimane a metà è preferibile consumarlo cotto. Le uova durano mediamente 15 giorni che possono arrivare a 20 se vengono riposte in frigorifero

Chi ha fatto un viaggio in Cina sicuramente ha assaggiato una specialità della tradizione cinese, l’uovo dei cent’anni detto anche l’uovo dell’imperatore. Questo piatto si ottiene immergendo l’uovo per cento giorni in una soluzione composta da acqua, ossido di calcio, sale e carbone. Il tuorlo assume un colore verdognolo e l’aspetto non è certo invitante. Questo per dire che tutte le civiltà nel tempo hanno studiato delle tecniche di conservazione delle uova. Se è rischioso consumare uova scadute cerchiamo di capire come conservarle a lungo.

Le uova vanno conservate in frigorifero a una temperatura che va da 0 a 4 gradi, sui ripiani centrali. Non dobbiamo lavarle prima della conservazione per non eliminare la cuticola esterna che le protegge naturalmente. Andrebbero messe in contenitori chiusi per mantenerne l’umidità, con la parte appuntita rivolta verso il basso. Per conservarle a lungo possiamo congelarle seguendo alcune regole. Le uova vanno leggermente sbattute e sistemate in vaschette per il congelamento. In alternativa possiamo congelare separatamente i tuorli e gli albumi. Al preparato dobbiamo aggiungere delle sostanze stabilizzanti, 1 cucchiaino di sale o 1 cucchiaino di miele per 250 ml di composto. In questo modo le uova possono durare 6 mesi. Una volta decongelate le useremo in varie preparazioni dolci o salate.

