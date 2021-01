Le frittatine di verdure miste al forno pronte in 20 minuti sono una ricetta sfiziosa e veloce che farà gola a tutta la famiglia. Salutare e gustoso, questo piatto è adatto sia per pranzo che per cena e grazie ai suoi colori, anche l’occhio farà la sua parte. Belle alla vista e ottime per il palato, insomma.

Bastano pochi ingredienti, le formine da muffin, una padella, una ciotola e, ovviamente… un forno!

Per preparare 6 frittatine abbiamo bisogno di:

una zucchina

una carota

200 grammi di cavolfiore

un peperone giallo o rosso a seconda dei gusti

4 uova

100 ml di latte parzialmente scremato

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Laviamo bene tutte le verdure, per poi tagliarle a piccoli pezzetti. Adagiamole sulla padella insieme all’olio e al sale e aspettiamo che cuociano. Una volta cotte, mettiamole negli stampini e riempiamoli sino all’orlo.

A questo punto, rompiamo le uova nella ciotola e uniamo il latte, il sale ed il pepe. Versiamo il tutto nelle formine ed inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti.

Appena pronte, aspettiamo che si raffreddino per qualche minuto prima di toglierle dagli stampini. Si rischia infatti che si rompano.

Come portare in tavola le frittatine

Un buon contorno rende i piatti più completi e più invitanti. Un buon accompagnamento per le frittatine di verdure miste al forno pronte in 20 minuti, ad esempio, potrebbero essere le patate. Da preferire al forno, magari un po’ più cotte del normale, il che dà loro un tocco croccante e saporito.

Un’alternativa alle patate potrebbe essere un misto di carote tagliate a rondelle e piselli da cuocere in padella. Si tratta di un contorno molto amato dai bambini e che ricorda un po’ la frittella siciliana, fatta di piselli, fave e carciofi.

Anche quest’ultima potrebbe essere una buona idea. Qualsiasi contorno, infatti, sta bene accanto alle nostre e gustose frittatine.