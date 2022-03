Cosa cucinare per un pranzo o una cena veloce? Beh, sicuramente le uova sono un vero asso nella manica. Due uova intere, una manciata di formaggio grattugiato, un pizzico di sale e una spolverata di pepe, ed ecco pronta una frittata facile e veloce.

Chi ama sperimentare in cucina ma non ha molto tempo a disposizione, potrebbe provare questa sfiziosissima frittata di zucchine che sembra un plumcake. Una vera delizia, pronta in un lampo, per stupire amici e parenti.

La cosiddetta frittata di maccheroni, chiamata anche pizza di pasta o frittata di spaghetti è un classico della tradizione napoletana. Una ricetta nata per utilizzare la pasta avanzata e che non può mancare nel ricettario di chi non ha mai tempo.

Chi, invece, vuole portare in tavola una frittata sfiziosa, alta e soffice non può perdersi la ricetta di oggi.

Morbida dentro e leggermente abbrustolita fuori, la frittata che stiamo per preparare è una vera bontà da preparare sia in padella che al forno.

Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti

600 g di patate (pesate intere);

4 uova;

2 cucchiai di grana;

2 cucchiai di yogurt greco, oppure lo yogurt classico;

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva;

sale, e prezzemolo q.b.

Frittata sfiziosa, alta e soffice da preparare in padella o al forno per un piatto più leggero pronto in 10 minuti. Procedimento

Lavare e sbucciare le patate. Poi, tagliarle a fette sottili. Successivamente, farle sbollentare in una pentola con il coperchio e contenente acqua leggermente salata. Dopo 5 minuti, scolare le fette e lasciarle da parte.

In una ciotola, lavorare le uova con lo yogurt e aggiungere anche il prezzemolo tritato e un pizzico di sale.

Aggiungere le patate cotte. Poi, mescolare. A questo punto, la frittata è quasi pronta. Bisognerà scegliere se cuocerla in padella o al forno.

Per la cottura in padella

Prendere una padella antiaderente e di 22 cm di diametro. Versarci all’interno un filo d’olio e farla riscaldare per qualche secondo a fuoco medio. Poi, versare la frittata, chiudere il coperchio e lasciar cuocere per 5 minuti. Poi, capovolgere per permettere una cottura uniforme. Far cuocere ancora per 5 minuti. Impiattare e servire calda.

Per la cottura in forno

Versare il composto in una tortiera di 22 cm di diametro, rivestita da carta da forno. Lasciar cuocere alla temperatura di 180° per circa mezz’ora nella parte media del forno. Per un effetto più abbrustolito, impostare il grill per 5 minuti a fine cottura.

