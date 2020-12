Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il riso è uno degli ingredienti principe della cucina italiana. Preparato in mille modi diversi, ogni regione ha la sua ricetta tipica e ne rivendica la paternità. Un piatto unico pratico e gustoso è sicuramente la frittata di riso, un piatto semplice e sfizioso. Può essere preparata come goloso antipasto o come piatto unico da servire ai nostri ospiti. La sua preparazione è semplicissima, facilitata anche dalla cottura in padella che va a sostituire la cottura più classica al forno. Vediamo come realizzare insieme la frittata di riso, un piatto semplice e sfizioso.

Ingredienti

200 gr di riso;

3 uova;

20 gr di parmigiano grattugiato;

100 gr di formaggio filante;

maggiorana fresca;

sale;

olio extravergine d’oliva;

pepe qb.

Frittata di riso, un piatto semplice e sfizioso. Procedimento

Tagliare a cubetti il formaggio filante scelto e metterlo da parte. Far bollire una pentola piena d’acqua salata, buttarvi il riso e cuocerlo per i minuti necessari alla sua cottura. Farlo freddare e metterlo da parte. In un’ampia terrina mettervi le uova, il parmigiano, il formaggio sbriciolato, la maggiorana, il sale e il pepe. Mescolare bene tutti gli ingredienti con l’aiuto di una spatola o di una forchetta, si dovranno sbattere un poco le uova. Unire a questo punto il riso e continuare a mescolare con l’aiuto di una spatola, per permettere al riso di assorbire bene tutto l’uovo presente nella ciotola.

Prendere una padella antiaderente e ungerla con un poco d’olio. Aggiungere il composto alla padella e far cuocere a fuoco medio basso per circa 20 minuti, dovrà formarsi una crosticina sotto. Con l’aiuto di un piatto, ribaltare la frittata e far cuocere anche l’altro lato per circa dieci minuti al massimo. Quando entrambi i lati avranno su la crosticina, la nostra frittata di riso sarà pronta per essere servita. Servire la frittata ben calda e filante.