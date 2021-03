Frigorifero igienizzato e sempre profumato con questi semplici consigli

Il frigorifero è il luogo dove conserviamo il nostro cibo. Per questa ragione, dovremmo cercare di mantenerlo nel miglior modo possibile. L’igiene è fondamentale per riuscire in questo intento, ma anche l’ingegno nella conservazione dei cibi è molto importante. Soprattutto quella di alcuni cibi in particolare. Con questo articolo cercheremo di fornirvi delle linee guida, per riuscire ad ottenere un frigorifero igienizzato e sempre profumato. Vediamo come.

Pulire il frigo con regolarità

Qualsiasi luogo della casa necessita di una pulizia periodica. Questo vale per i pavimenti, per i lampadari, per i sanitari e ovviamente anche per il frigorifero. La buona abitudine che consigliamo di prendere è quella di scegliere un giorno, possibilmente a cadenza mensile, in cui svuotare il frigo per pulirlo. Fare questa operazione con regolarità, eviterà che il frigorifero possa sporcarsi troppo, rendendolo un luogo poco salubre per la conservazione dei nostri cibi freschi. Pulirlo regolarmente, inoltre, renderà la pulizia più rapida. Non sarà necessario perdere troppo tempo perché riuscirà a mantenersi pulito nel tempo.

Pulire il frigo con prodotti naturali

Come abbiamo già detto, il frigorifero è il luogo dove conserviamo i nostri cibi freschi. È quindi il caso di evitare di pulire il frigo con additivi chimici troppo aggressivi che potrebbero essere pericolosi, venendo a contatto con il cibo. Acqua e aceto è la soluzione ideale per questa occasione. Magari con la piccola aggiunta di un sapone neutro. Donerà un’igiene profonda e catturerà i cattivi odori, neutralizzandoli.

Conservare appropriatamente i cibi

Il cattivo odore che fuoriesce dal frigo, può essere il risultato di una scarsa igiene. Ma in realtà, molto spesso si tratta di una cattiva conservazione dei cibi. Soprattutto di quei cibi dagli odori forti come i formaggi, aglio e cipolla, il pesce, ecc.Sistemare questi cibi dagli odori forti in dei contenitori a chiusura ermetica eliminerà definitivamente il problema dei cattivi odori. Ma non solo. I contenitori a chiusura ermetica eviteranno fastidiose colature all’interno del frigo, che possono sporcarlo e impuzzirlo. Pulire i contenitori sarà molto pratico e il frigorifero sarà ben organizzato e ordinato. I cibi si troveranno con facilità, evitando fastidiosi sprechi alimentari. Con questi semplici consigli, avere un frigorifero igienizzato e sempre profumato sarà un vero gioco da ragazzi.